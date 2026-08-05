A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital

Maria, în vârstă de 59 de ani, știa de mai mulți ani că suferea de calculi biliari. Deși primise recomandare pentru operație, de teamă, a tot amânat intervenția. În cazul său, episoadele de colică biliară apăreau după mesele mai consistente, însă medicamentele îi ameliorau temporar durerea, iar acest lucru îi dădea impresia că problema poate fi ținută sub control.
Momentul care i-a schimbat complet perspectiva a apărut chiar în timp ce se afla la Spitalul Clinic SANADOR pentru externarea soțului său, care fusese operat pentru cancer de prostată. Pe fondul stresului și după o masă mai greu de digerat, durerea din partea superioară a abdomenului a devenit mult mai intensă decât în trecut și nu a mai răspuns la tratamentul obișnuit. Dorind să rămână aproape de soțul ei și având încredere în echipa medicală care îl îngrijise, Maria s-a prezentat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic SANADOR.
În scurt timp, femeia a fost consultată de Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală. După evaluarea clinică, analizele de laborator și ecografia abdominală efectuate în regim de urgență, pacienta a fost diagnosticată cu colecistită acută litiazică, asociată cu plastron pericolecistic și subocluzie intestinală. Investigațiile au evidențiat un hidrops vezicular produs de un calcul mare care bloca canalul cistic și împiedica golirea vezicii biliare, precum și inflamația extinsă a țesuturilor din jur și afectarea parțială a tranzitului intestinal.
Deși Dr. Eliza Gangone i-a recomandat de la bun început o intervenție chirurgicală, explicându-i că tratamentul perfuzabil putea ameliora temporar simptomele, fără să rezolve cauza, Maria a solicitat să plece acasă, amânând operația indicată. După numai câteva ore, durerea a devenit insuportabilă, iar greața și imposibilitatea de a se alimenta au determinat-o să revină la Spitalul Clinic SANADOR, hotărâtă să accepte tratamentul chirurgical.
Echipa medicală s-a mobilizat imediat, iar intervenția chirurgicală a fost efectuată în regim de urgență. Dr. Eliza Gangone a realizat o colecistectomie prin abord laparoscopic, completată de visceroliză pentru îndepărtarea aderențelor formate în urma procesului inflamator. Inflamația severă și aderențele puteau face dificilă intervenția laparoscopică și puteau necesita conversia la abord deschis. În cazul Mariei însă, constatările intraoperatorii și experiența echipei au permis finalizarea intervenției prin abord minim invaziv. Operația s-a desfășurat fără incidente, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă.
După intervenție, Maria s-a ridicat din pat după doar câteva ore, iar trei zile mai târziu a fost externată. În scurt timp și-a reluat activitățile obișnuite, iar la aproape un an de la operație nu mai are dureri abdominale și respectă recomandările medicale individualizate privind alimentația și stilul de viață. Își amintește cu recunoștință de îngrijirile primite după operație, inclusiv faptul că Dr. Eliza Gangone i-a urmărit personal evoluția plăgilor, experiență care i-a oferit încrederea și siguranța de care avea nevoie într-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.
Pacienții care se confruntă cu urgențe medicale se pot adresa oricând Compartimentului de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic SANADOR, singurul din sistemul medical privat din România care funcționează permanent cu 26 de linii de gardă, inclusiv chirurgie generală și ATI.
Pacienții beneficiază de evaluare rapidă, prin consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice avansate, în funcție de indicația stabilită. Atunci când este necesar tratament chirurgical, operațiile sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I. În funcție de specificul fiecărui caz, intervențiile chirurgicale sunt efectuate prin abord clasic, laparoscopic sau robotic. Serviciile de urgență se prestează contra cost.