A amânat ani la rând operația. Ce a urmat când a ajuns de urgență la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:12

Maria, în vârstă de 59 de ani, știa de mai mulți ani că suferea de calculi biliari. Deși primise recomandare pentru operație, de teamă, a tot amânat intervenția. În cazul său, episoadele de colică biliară apăreau după mesele mai consistente, însă medicamentele îi ameliorau temporar durerea, iar acest lucru îi dădea impresia că problema poate fi ținută sub control.

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