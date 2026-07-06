A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:45

Vasile avea 67 de ani când a căzut de pe scară în timp ce lucra în casă. S-a accidentat grav la picior, simțind dureri puternice la genunchiul drept, pe care nu îl mai putea mișca. Din acest motiv, s-a prezentat la urgențe, la cel mai apropiat spital de localitatea sa. Pentru clarificarea diagnosticului de fractură, medicul i-a recomandat efectuarea unui RMN de genunchi.

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