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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cum influențează stresul sănătatea?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 08:22

Stresul face parte din viața de zi cu zi, dar ce efecte are asupra sănătății noastre? În ediția emisiunii „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre impactul stresului asupra organismului și despre soluțiile care ne pot ajuta să îi gestionăm efectele.

Stresul nu este doar o stare mentală. Este o reacție fizică reală, care implică întregul organism. Interesant este că, pentru corp, nu contează dacă pericolul este real sau doar un e-mail tensionat.

În ambele cazuri, se eliberează hormoni precum cortizolul și adrenalina. Pe termen scurt, aceștia te ajută să reacționezi rapid. Dar pe termen lung, pot avea efecte negative.

Stresul cronic poate afecta somnul, crește tensiunea arterială și slăbește sistemul imunitar. Practic, menține corpul într-o stare constantă de alertă.
Vestea bună este că nu trebuie să elimini stresul complet, ci să înveți să îl gestionezi. Chiar și o pauză scurtă pentru respirație profundă poate face o diferență reală.

Corpul tău are nevoie de momente de calm la fel de mult cum are nevoie de acțiune.
Echilibrul este cheia. 

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