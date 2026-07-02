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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cum influențează stresul sănătatea?
Stresul face parte din viața de zi cu zi, dar ce efecte are asupra sănătății noastre? În ediția emisiunii „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre impactul stresului asupra organismului și despre soluțiile care ne pot ajuta să îi gestionăm efectele.
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