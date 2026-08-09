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Locale· 2 min citire
Au fost depistați tinerii care au atacat cu pietre o ambulanță în Cluj. Trei suspecți, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost reținuți
Ambulanța Cluj
Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți după atacarea unei ambulanțe în județul Cluj. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 22:25, în localitatea Căprioara. Mai multe persoane ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte contondente în autospecială. Ambulanța a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit.
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