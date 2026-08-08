Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
O femeie a murit într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Oradea. Opt persoane au fost evacuate
Incendiu în Oradea/ Sursa foto: Bihoreanul.ro
O femeie a murit sâmbătă după ce apartamentul său de la etajul al treilea al unui bloc din Oradea a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a produs într-un imobil situat pe strada Șelimbărului. Fumul dens a ajuns pe holurile de la etajele al treilea și al patrulea. Pompierii au evacuat opt persoane din locuințele aflate la aceste niveluri.
Citește și
- 14:05Răsturnare de situație în cazul ambulanței oprite la pepeni: în autospecială erau doi copii. Nu au fost supravegheați medical
- 12:23Accident mortal în Caraș-Severin: o mașină s-a izbit frontal de un TIR în timpul unei depășiri. Șoferul autoturismului a murit carbonizat
- 12:17Nivelul Dunării va începe să crească ușor de săptămâna viitoare. Scufundarea ultimelor două barje continuă sâmbătă
- 11:53Cioban atacat de urs în Masivul Iezer. Animalul l-a mușcat de gambă, dar câinii au alungat animalul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News