O femeie a murit într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Oradea. Opt persoane au fost evacuate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 13:25

O femeie a murit sâmbătă după ce apartamentul său de la etajul al treilea al unui bloc din Oradea a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a produs într-un imobil situat pe strada Șelimbărului. Fumul dens a ajuns pe holurile de la etajele al treilea și al patrulea. Pompierii au evacuat opt persoane din locuințele aflate la aceste niveluri.

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