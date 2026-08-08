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O femeie a murit într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Oradea. Opt persoane au fost evacuate

Incendiu în Oradea/ Sursa foto: Bihoreanul.ro

Incendiu în Oradea/ Sursa foto: Bihoreanul.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 13:25

O femeie a murit sâmbătă după ce apartamentul său de la etajul al treilea al unui bloc din Oradea a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a produs într-un imobil situat pe strada Șelimbărului. Fumul dens a ajuns pe holurile de la etajele al treilea și al patrulea. Pompierii au evacuat opt persoane din locuințele aflate la aceste niveluri.

Incendiul a cuprins întregul apartament

Apelul care anunța incendiul a fost primit în jurul orei 11:50. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri din Oradea, cu două autospeciale de stingere și o autospecială de lucru la înălțime. Au intervenit și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. La sosirea salvatorilor, întregul apartament cu două camere era cuprins de flăcări și degaja o cantitate mare de fum.

Pompierii au localizat și au stins incendiul în aproximativ zece minute. Aceștia au împiedicat extinderea focului la celelalte apartamente și la acoperișul blocului. În interiorul locuinței, salvatorii au găsit-o decedată pe proprietară. După stingerea flăcărilor, echipele au continuat operațiunile pentru înlăturarea efectelor incendiului și stabilirea cauzei.

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