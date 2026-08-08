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Locale· 1 min citire
Accident mortal în Caraș-Severin: o mașină s-a izbit frontal de un TIR în timpul unei depășiri. Șoferul autoturismului a murit carbonizat
Accident
Un accident mortal s-a produs sâmbătă pe DN58, între localitățile Berzovia și Bocșa din județul Caraș-Severin. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal, după ce șoferul mașinii ar fi intrat într-o depășire. În urma impactului, ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări. Șoferul autoturismului a murit, iar conducătorul TIR-ului a fost rănit și transportat la spital.
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