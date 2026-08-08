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Accident mortal în Caraș-Severin: o mașină s-a izbit frontal de un TIR în timpul unei depășiri. Șoferul autoturismului a murit carbonizat

Accident

Accident

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:23

Un accident mortal s-a produs sâmbătă pe DN58, între localitățile Berzovia și Bocșa din județul Caraș-Severin. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal, după ce șoferul mașinii ar fi intrat într-o depășire. În urma impactului, ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări. Șoferul autoturismului a murit, iar conducătorul TIR-ului a fost rănit și transportat la spital.

Ce au stabilit polițiștii

Din primele cercetări, șoferul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus în timp ce efectua o depășire. Mașina s-a izbit frontal de autotrenul care circula din sens opus. Trupul conducătorului autoturismului a fost găsit carbonizat în interiorul vehiculului. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Incendiul s-a extins la vegetația uscată

La locul accidentului au intervenit pompierii din Reșița și voluntarii din Bocșa. Incendiul izbucnit la cele două vehicule s-a extins și la vegetația uscată din apropierea șoselei. Autoritățile au trimis în zonă și un elicopter SMURD, pentru preluarea rapidă a persoanelor care ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor și asigurarea zonei.

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