Vreme extremă în Bihor. O parte din acoperişul gării din Aleşd a fost smulsă de vijelie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:15

O parte a acoperişului gării din Aleşd, judeţul Bihor, a fost smulsă de vântul puternic, vineri după-amiază, în timpul unei furtuni violente care a lovit vestul ţării. Incidentul s-a produs în contextul unei avertizări Cod roşu de vreme severă, după mai multe zile de caniculă şi secetă, fără ca autorităţile să raporteze victime.

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