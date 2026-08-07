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Vreme extremă în Bihor. O parte din acoperişul gării din Aleşd a fost smulsă de vijelie

FOTO: alesdonline.ro

FOTO: alesdonline.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:15

O parte a acoperişului gării din Aleşd, judeţul Bihor, a fost smulsă de vântul puternic, vineri după-amiază, în timpul unei furtuni violente care a lovit vestul ţării. Incidentul s-a produs în contextul unei avertizări Cod roşu de vreme severă, după mai multe zile de caniculă şi secetă, fără ca autorităţile să raporteze victime.

Furtuna a smuls acoperişul gării din Aleşd

Ploi torenţiale au afectat, vineri după-amiază, mai multe zone din judeţul Bihor, unde au fost semnalate şi căderi de grindină. Printre cele mai afectate localităţi s-a numărat oraşul Aleşd.

Potrivit presei locale, vântul puternic a smuls o parte din acoperişul gării din Aleşd.

Judeţul Bihor, aflat în ultimele zile sub avertizare Cod roşu de caniculă, s-a confruntat vineri cu fenomene meteo extreme. Meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumulări de peste 25-30 l/mp, iar în unele zone s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii de 25-40 l/mp. Avertizarea a vizat localităţile Dobreşti, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Aştileu, Ţeţchea, Măgeşti şi Vârciorog.

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