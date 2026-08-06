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Deznodământ tragic după accidentul cu skyjetul în Mehedinți. Trupul tânărului dispărut în Dunăre, găsit după două zile de căutări

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 16:26

Pompierii din Mehedinţi au găsit, joi după-amiază, trupul tânărului dispărut în Dunăre în urma accidentului produs marţi seară, când skyjetul pe care se afla a lovit un trunchi de copac ce plutea pe apă, în apropierea unei geamanduri.

Bărbatul dispărut pe Dunăre, găsit după două zile de căutări

„Cu puţin timp în urmă, bărbatul căutat pe Dunăre, în golful Dubova, a fost găsit de către echipele de intervenţie”, a anunţat ISU Mehedinţi.

Cum s-a produs accidentul

O ambarcaţiune a fost implicată într-un accident pe Dunăre, marţi seară, în zona localităţii Dubova din judeţul Mehedinţi, iar doi tineri au căzut în apă. Un adolescent de 15 ani a fost salvat, în timp ce cealaltă persoană a fost căutată timp de două zile.

„Doi tineri, de 15, respectiv 23 de ani, ar fi căzut în fluviul Dunărea, după ce s-ar fi răsturnat cu un skijet, în urma impactului cu un trunchi de copac ce plutea pe apă. Una dintre persoanele implicate, respectiv minorul de 15 ani, care purta vestă de salvare, a reuşit să ajungă la mal, fiind preluat de un echipaj medical”, preciza IPJ Mehedinţi.

Poliția continuă cercetările

Poliţiştii fac în continuare verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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