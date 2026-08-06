Deznodământ tragic după accidentul cu skyjetul în Mehedinți. Trupul tânărului dispărut în Dunăre, găsit după două zile de căutări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 16:26

Pompierii din Mehedinţi au găsit, joi după-amiază, trupul tânărului dispărut în Dunăre în urma accidentului produs marţi seară, când skyjetul pe care se afla a lovit un trunchi de copac ce plutea pe apă, în apropierea unei geamanduri.

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