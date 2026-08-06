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Locale· 1 min citire
Deznodământ tragic după accidentul cu skyjetul în Mehedinți. Trupul tânărului dispărut în Dunăre, găsit după două zile de căutări
FOTO: Facebook
Pompierii din Mehedinţi au găsit, joi după-amiază, trupul tânărului dispărut în Dunăre în urma accidentului produs marţi seară, când skyjetul pe care se afla a lovit un trunchi de copac ce plutea pe apă, în apropierea unei geamanduri.
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