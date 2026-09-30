Întâlnire cu final nefericit: un german de 74 de ani aștepta o femeie, pe care o cunoscuse online, dar s-a trezit cu doi tâlhari la ușă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 13:53

O întâlnire stabilită pe o aplicație de dating s-a transformat într-un incident neașteptat pentru un cetățean german în vârstă de 74 de ani, aflat în Sibiu. Bărbatul ar fi așteptat vizita unei femei cu care urma să se întâlnească, însă la ușa locuinței ar fi apărut doi bărbați.

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