Întâlnire cu final nefericit: un german de 74 de ani aștepta o femeie, pe care o cunoscuse online, dar s-a trezit cu doi tâlhari la ușă

O întâlnire stabilită pe o aplicație de dating s-a transformat într-un incident neașteptat pentru un cetățean german în vârstă de 74 de ani, aflat în Sibiu. Bărbatul ar fi așteptat vizita unei femei cu care urma să se întâlnească, însă la ușa locuinței ar fi apărut doi bărbați.
Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 26 spre 27 septembrie, pe strada Săliște din Sibiu. Potrivit informațiilor citate de presa locală, victima își făcuse un profil pe o aplicație de dating și stabilise o întâlnire.
În locul unei femei, la ușă au apărut doi bărbați
Bărbatul de 74 de ani s-ar fi pregătit pentru întâlnire și ar fi așteptat ca femeia cu care discutase online să ajungă la locuința sa.
Când a deschis ușa, însă, în casă ar fi pătruns doi bărbați. Cei doi ar fi avut asupra lor și flori, un detaliu care ar fi putut sugera, la prima vedere, că veniseră pentru o întâlnire.
Potrivit informațiilor relatate despre caz, intențiile acestora ar fi fost însă cu totul diferite.
Bărbatul ar fi fost legat și dezbrăcat
Odată ajunși în locuință, cei doi indivizi l-ar fi imobilizat pe cetățeanul german și l-ar fi dezbrăcat. Ulterior, ar fi încercat să găsească bani și obiecte de valoare pe care să le fure.
Situația nu ar fi decurs însă conform planului presupus de atacatori. După ce ar fi încercat să îl deposedeze pe bărbat de bunurile sale, cei doi ar fi plecat din locuință fără să reușească să fure ceva.
Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care trebuie să stabilească acum cine sunt persoanele implicate și modul în care a fost pusă la cale întâlnirea.
Întâlnirea de pe aplicația de dating, transformată într-un incident de tâlhărie
Ancheta urmează să clarifice dacă profilul de pe aplicația de dating a fost creat special pentru a-l atrage pe bărbat într-o capcană și dacă cei doi suspecți au acționat împreună cu o altă persoană.
În cazul de la Sibiu, ceea ce trebuia să fie o întâlnire romantică s-a transformat într-o situație în care victima ar fi fost agresată și amenințată în propria locuință.