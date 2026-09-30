Criză în penitenciarele europene. Marea Britanie eliberează anticipat mii de deținuți, iar România are închisori peste capacitate

Închisorile din Europa devin tot mai aglomerate, iar unele state au ajuns să schimbe inclusiv regulile după care deținuții pot ieși mai repede din penitenciar. În Anglia și Țara Galilor, un nou sistem de eliberare intră în vigoare de la 1 octombrie și va permite unor condamnați să părăsească închisoarea după executarea unei perioade mai mici din pedeapsă. Aproximativ 700 de persoane eligibile ar urma să fie eliberate chiar în prima zi, iar numărul va continua să crească în lunile următoare. Nici România nu stă bine: unele penitenciare depășesc cu mult numărul de locuri pentru care au fost construite.
Mii de deținuți vor putea ieși mai repede din închisoare
Noile reguli din Anglia și Țara Galilor se aplică persoanelor care execută anumite pedepse standard cu durată determinată. Pentru mulți dintre acești condamnați, eliberarea va putea avea loc după executarea unei treimi din pedeapsă, față de pragurile actuale de 40% sau 50%. În cazul unei alte categorii, pentru care ieșirea din penitenciar era posibilă după două treimi din condamnare, noul prag scade la jumătate. Persoanele eliberate vor continua însă să fie supravegheate în comunitate și pot reveni în închisoare dacă încalcă regulile impuse.
Schimbarea nu îi privește pe toți cei aflați după gratii. Pedepsele pe viață și alte tipuri speciale de condamnări rămân în afara noului sistem, iar mai multe infracțiuni grave au fost excluse. Guvernul britanic spune că măsura este una dintre soluțiile prin care încearcă să evite blocarea sistemului penitenciar din cauza lipsei de locuri. În total, autoritățile estimează aproximativ 4.500 de eliberări suplimentare în prima zi a celor zece etape prin care noul sistem va fi introdus până în iunie 2027.
Penitenciarul Iași ajunge la aproximativ 140% din capacitate
Problema se vede puternic și în România. Un raport publicat în septembrie de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii arată că penitenciarele românești analizate funcționau, în ansamblu, la aproximativ 119,5% din capacitate. La Penitenciarul Iași, gradul de ocupare ajungea la aproximativ 140%, iar la Botoșani la 130%. În plus, populația penitenciară a crescut cu aproximativ 20% față de 2020.
Supraaglomerarea se simte direct și în spațiul pe care îl are fiecare persoană în celulă. În unele camere cu mai mulți deținuți, aceștia aveau la dispoziție doar 2-3 metri pătrați de persoană. Recomandarea Comitetului este de cel puțin patru metri pătrați pentru fiecare deținut aflat într-o celulă comună. Problemele legate de lipsa spațiului ajung astfel să anuleze o parte dintre îmbunătățirile făcute în condițiile de detenție.
Franța și Turcia, printre cele mai aglomerate sisteme
România este departe de a fi singurul stat în această situație. Datele comparabile ale Consiliului Europei pentru 31 ianuarie 2025 arată că Franța și Turcia aveau câte 131 de deținuți la fiecare 100 de locuri disponibile. Croația ajungea la 123, Italia la 121, Ungaria la 115, Belgia la 114, iar Irlanda la 112. Media sistemelor penitenciare analizate era de 95,2 deținuți la 100 de locuri, conform Aktual24.
În aceleași statistici, România apărea cu aproximativ 100 de deținuți la 100 de locuri, adică foarte aproape de capacitatea maximă la nivelul întregului sistem. Raportul mai recent al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii arată însă o imagine mult mai grea în penitenciarele vizitate direct, unde gradul de ocupare a fost semnificativ mai mare. Diferența vine și din faptul că cele două seturi de date privesc perioade și metode de raportare diferite. Cert este că lipsa locurilor continuă să fie una dintre problemele mari ale sistemelor penitenciare europene.
România are alte reguli pentru eliberarea deținuților
România nu are sistemul care începe de la 1 octombrie în Anglia și Țara Galilor. La noi, eliberarea condiționată nu se produce automat doar pentru că deținutul a executat o anumită parte din pedeapsă. Legea stabilește fracția de pedeapsă după care situația poate fi analizată, dar contează și comportamentul din penitenciar și celelalte condiții prevăzute de lege. În final, decizia este luată de instanță.