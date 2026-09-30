Criză în penitenciarele europene. Marea Britanie eliberează anticipat mii de deținuți, iar România are închisori peste capacitate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 13:40

Închisorile din Europa devin tot mai aglomerate, iar unele state au ajuns să schimbe inclusiv regulile după care deținuții pot ieși mai repede din penitenciar. În Anglia și Țara Galilor, un nou sistem de eliberare intră în vigoare de la 1 octombrie și va permite unor condamnați să părăsească închisoarea după executarea unei perioade mai mici din pedeapsă. Aproximativ 700 de persoane eligibile ar urma să fie eliberate chiar în prima zi, iar numărul va continua să crească în lunile următoare. Nici România nu stă bine: unele penitenciare depășesc cu mult numărul de locuri pentru care au fost construite.

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