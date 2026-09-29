Tâlhar recidivist, reținut după ce ar fi atacat trei femei, în București. Le urmărea până în scara blocului și le smulgea cerceii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 22:12

Un bărbat de 44 de ani, cunoscut cu antecedente pentru fapte de tâlhărie, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce ar fi atacat trei femei în vârstă, în aceeași zi, în Sectorul 4. Două dintre victime, în vârstă de 84 și 80 de ani, ar fi fost urmărite de la un magazin până la scara blocului, unde bărbatul le-ar fi smuls cerceii din aur. O a treia femeie, de 68 de ani, ar fi fost atacată câteva ore mai târziu, pe stradă.

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