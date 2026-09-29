Tâlhar recidivist, reținut după ce ar fi atacat trei femei, în București. Le urmărea până în scara blocului și le smulgea cerceii

Un bărbat de 44 de ani, cunoscut cu antecedente pentru fapte de tâlhărie, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce ar fi atacat trei femei în vârstă, în aceeași zi, în Sectorul 4. Două dintre victime, în vârstă de 84 și 80 de ani, ar fi fost urmărite de la un magazin până la scara blocului, unde bărbatul le-ar fi smuls cerceii din aur. O a treia femeie, de 68 de ani, ar fi fost atacată câteva ore mai târziu, pe stradă.
Două femei, urmărite până în scara blocului
Ancheta polițiștilor a început sâmbătă, 27 septembrie 2026, după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că mama sa, în vârstă de 84 de ani, ar fi fost victima unei tâlhării în scara blocului în care locuiește.
Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, care au început verificările împreună cu agenții Secției 16 Poliție.
Din cercetări ar fi rezultat că, în jurul orei 12:30, două femei, de 84, respectiv 80 de ani, au mers la cumpărături într-un magazin din Sectorul 4.
La ieșirea din magazin, cele două ar fi fost observate de un bărbat de 44 de ani, care le-ar fi urmărit până la domiciliu, arată Breaking News Giurgiu.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi intrat după ele în scara blocului și, prin folosirea violenței, le-ar fi smuls cerceii pe care îi purtau.
Uneia dintre femei i-ar fi fost smulși ambii cercei, în timp ce celei de-a doua i-ar fi fost furat un cercel.
Prejudiciul în acest caz a fost estimat la aproximativ 4.500 de lei.
O a treia victimă, atacată în aceeași zi
Investigația a scos la iveală un al treilea incident atribuit aceluiași bărbat.
În jurul orei 19:00, o femeie de 68 de ani s-ar fi aflat pe o stradă din Sectorul 4, când bărbatul ar fi atacat-o și i-ar fi smuls unul dintre cerceii pe care îi purta.
Polițiștii au extins cercetările pentru a stabili toate împrejurările celor trei fapte și pentru a documenta activitatea infracțională a suspectului.
Bărbatul avea antecedente pentru tâlhărie
În urma verificărilor efectuate de anchetatori, polițiștii au stabilit că bărbatul de 44 de ani era cunoscut pentru fapte de natură infracțională.
Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar mai fi comis infracțiuni de tâlhărie în perioada 2016-2017, pentru care a fost condamnat la închisoare.
Bărbatul a fost liberat condiționat în anul 2023.
Suspectul a fost identificat și reținut
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 l-au identificat și depistat pe bărbat, după care acesta a fost condus la audieri.
În urma probelor administrate în dosar, procurorul a dispus reținerea lui pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.
Pe 29 septembrie, bărbatul urma să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Recomandările Poliției pentru persoanele vârstnice
Polițiștii Capitalei le recomandă cetățenilor să fie atenți atunci când transportă bani, bijuterii sau alte bunuri de valoare și să evite expunerea acestora în spații publice.
Persoanele vârstnice sunt sfătuite, pe cât posibil, să nu se deplaseze singure atunci când au asupra lor cumpărături sau obiecte de valoare.
De asemenea, dacă observă că sunt urmărite, polițiștii recomandă să nu meargă direct către domiciliu. Este indicată intrarea într-un spațiu sigur și aglomerat, de unde poate fi solicitat sprijinul Poliției prin apelarea numărului 112.