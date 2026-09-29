Trendul sinistru de pe Tiktok: „Fetelor, fiți cuminți, că scot valiza”. Cum a ajuns cazul Valentinei pe buzele tuturor

Cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, a generat numeroase reacții în mediul online. În timp ce mulți utilizatori au transmis mesaje de compasiune și revoltă, pe TikTok au apărut și postări care folosesc detaliile tragediei în glume și mesaje de intimidare adresate femeilor.
Una dintre expresiile care circulă în astfel de videoclipuri este „Fetelor, fiți cuminți, că scot valiza”, o referire directă la modul în care a fost descoperit trupul Valentinei.
Detaliile crimei, transformate în mesaje de intimidare
În ultimele zile, pe TikTok au apărut mai multe materiale care fac trimitere la cazul Valentinei. Unele dintre ele încearcă să ironizeze diferențele dintre temerile femeilor și cele ale bărbaților la o primă întâlnire.
Într-un astfel de trend, este prezentată ideea că principala teamă a unei femei ar fi ca întâlnirea să se transforme într-o situație violentă, în timp ce un bărbat s-ar teme că va plăti consumația fără ca întâlnirea să aibă o continuare.
Mai problematice sunt însă postările în care chiar elementele cazului sunt folosite ca amenințări.
Pe lângă mesajul „Fetelor, fiți cuminți, că scot valiza”, într-o altă postare apare afirmația: „S-ar putea să mă duc să dau geamantanul ăla din pod jos”.
Mesajele au generat reacții în mediul online, în contextul în care cazul care a inspirat aceste „glume” face obiectul unei anchete pentru omor.
Familia Valentinei vorbește despre episoade de violență
Valentina Ioana Tănăsie avea 28 de ani și se afla într-o relație de câteva luni cu Vlad Băltățeanu, principalul suspect în dosarul privind moartea sa.
Familia tinerei a relatat că aceasta ar fi fost agresată în timpul relației și că ajunsese să se teamă pentru propria viață.
Mama Valentinei, Cristina Gâdea, a povestit că fiica sa o sunase și îi spusese că îi este teamă că partenerul ar putea să o omoare. Femeia susține că tânăra îi arătase, în timpul unor apeluri video, urmele unor presupuse agresiuni.
Potrivit relatărilor mamei, Valentina ar fi avut leziuni la nivelul mâinii, feței și toracelui.
Și tatăl tinerei a declarat că discutase cu fiica sa despre comportamentul partenerului. Relatările părinților despre presupusele agresiuni au fost prezentate în presa din România după moartea Valentinei.
Valentina a fost găsită într-o valiză, în râul Olt
Tânăra a fost găsită fără viață pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea în zona barajului Ionești, pe râul Olt.
Potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei, necropsia a indicat o moarte violentă, iar decesul ar fi survenit în ziua de 21 septembrie.
În dosarul de omor, Vlad Băltățeanu este principalul suspect. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar bărbatul fusese dat în urmărire internațională.
Principalul suspect s-a predat în Elveția
După plecarea din România, Vlad Băltățeanu s-a prezentat în noaptea de 28 spre 29 septembrie la Poliția din Saint Gallen, în Elveția.
Bărbatul se află în custodia autorităților elvețiene, urmând să fie parcurse procedurile legale pentru predarea sa către România.
În România, ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii, care încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs moartea Valentinei.
Anchetatorii au efectuat și percheziții în locuința în care cei doi au trăit împreună, fiind ridicate probe care urmează să fie analizate.