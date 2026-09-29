Trendul sinistru de pe Tiktok: „Fetelor, fiți cuminți, că scot valiza”. Cum a ajuns cazul Valentinei pe buzele tuturor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 20:33

Cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, a generat numeroase reacții în mediul online. În timp ce mulți utilizatori au transmis mesaje de compasiune și revoltă, pe TikTok au apărut și postări care folosesc detaliile tragediei în glume și mesaje de intimidare adresate femeilor.

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