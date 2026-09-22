Claudiu Târziu, mesaj dur pentru Siegfried Mureșan: „Va cere vot pentru cabinetul lui doar ca să pice și se vor organiza alegeri anticipate"

Publicat 22 sept. 2026, 22:09 Sursă realitatea plus

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, nu-i dă nicio șansă lui Siegfried Mureșan să obțină mandatul de premier. În exclusivitate la Realitatea Plus, Târziu a argumentat că, prin atitudinea sa față de opoziție, Mureșan împinge România spre alegeri anticipate.

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