Claudiu Târziu, mesaj dur pentru Siegfried Mureșan: „Va cere vot pentru cabinetul lui doar ca să pice și se vor organiza alegeri anticipate"

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, nu-i dă nicio șansă lui Siegfried Mureșan să obțină mandatul de premier. În exclusivitate la Realitatea Plus, Târziu a argumentat că, prin atitudinea sa față de opoziție, Mureșan împinge România spre alegeri anticipate.
În exclusivitate la Realitatea Plus, Claudiu Târziu a reacționat la declarațiile premierului desemnat Siegfried Mureșan privind imposibilitatea colaborării cu alte partide. Europarlamentarul AUR afirmă că România este împinsă spre sărăcie și că măsurile economice din ultimii ani au afectat grav populația.
Românii n-au ajuns chiar la sapă de lemn și vrea să-i aducă la sapă de lemn, pentru că măsurile pe partea de Bolojan au sărăcit cea mai mare parte a poporului și nu au rezolvat deloc problemele economice pe care era chemat guvernul să le rezolve. Domnul Siegfried Mureșan nu înțelege deloc economie și ar fi de mirare totuși că a făcut o facultate în domeniul ăsta, chiar dacă n-a practicat nicio zi. Fie nu înțelege ce se întâmplă în România, fiind plecat de foarte mulți ani din țară și neavând contact decât în mod accidental cu România, fie nu-i pasă și joacă totul pe o carte, pentru că nici nu-și dorește, de fapt, să devină premierul României”, a afirmat Claudiu Târziu, în direct la Realitatea Plus.
Târziu: „Miza lui Mureșan este să pice guvernul, ca să se ajungă la anticipate”
Europarlamentarul conservator a mai apreciat că, de fapt, Siegfried Mureșan nu ar avea un plan politic propriu, ci ar răspunde la comenzile altor lideri politici, și că „va merge în Parlament doar dacă i se va spune să facă asta, și cine îi va spune asta va fi pregătit să organizeze alegeri anticipate.”
Potrivit lui Târziu, scenariul ar fi deja conturat.
Va cere vot pentru cabinetul lui doar știind că urmează să pice și că se vor organiza alegeri anticipate. Dacă nu ajunge la votul Parlamentului, este clar că vom cunoaște o nouă amânare, o nouă tergiversare, noi negocieri care nu duc nicăieri, doar de frica alegerilor anticipate. Am văzut și că domnul Siegfried Mureșan îi amenința pe parlamentari, în special pe cei de la Partidul Social Democrat, că dacă nu-l votează vor fi nevoiți să meargă la anticipate.
Alegerile anticipate, nu mai devreme de februarie–martie 2027
Dacă într-adevăr se ajunge la alegeri anticipate, Claudiu Târziu susține că nu partidele care s-au aflat la putere ar avea de câștigat, ci opoziția — nu doar cea parlamentară, ci și formațiunile politice noi, aflate în afara legislativului.
Eu cred că opoziția reală din politica românească, așa cum este Acțiunea Conservatoare pe care o conduc, are o șansă foarte bună de a intra în Parlament și de a schimba formula. Anticipatele nu pot fi organizate mai devreme de februarie sau martie anul viitor, pentru că deja am avansat prea mult spre finalul acestui an și sunt foarte multe urgențe de rezolvat înainte de a declanșa procesul acesta.