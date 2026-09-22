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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”
Publicat22 sept. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis: „Noi vom fi la guvernare, nu PSD!”. Mesajul tranșant vine în plin război al negocierilor pentru viitorul Executiv. Acesta a mai transmis că nu va negocia cu parlamentari din opoziție.
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