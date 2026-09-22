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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”

Scris deDarius Stănescu
Publicat22 sept. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis: „Noi vom fi la guvernare, nu PSD!”. Mesajul tranșant vine în plin război al negocierilor pentru viitorul Executiv. Acesta a mai transmis că nu va negocia cu parlamentari din opoziție.

Siegfried Mureșan a declarat, marți, că nu intenționează să renunțe la mandatul primit pentru formarea viitorului Executiv. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care a avut-o cu grupurile parlamentare ale PNL.

Mureșan: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”

Întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul depunerea mandatului, Mureșan a răspuns ferm: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”.

Acesta a transmis că liberalii își propun să participe la guvernare și a afirmat că va avea discuții și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Noi vom fi la guvernare, nu PSD. Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”, a declarat premierul desemnat, în fața presei.

Măsurile discutate cu parlamentarii PNL

În cadrul reuniunii cu senatorii și deputații PNL, Siegfried Mureșan ar fi prezentat mai multe direcții incluse în programul de guvernare, potrivit unor surse liberale.

Printre măsurile analizate se numără reducerea numărului de parlamentari, în funcție de datele rezultate la recensământ, comasarea unor agenții și structuri din administrația publică, reformarea sistemului pensiilor speciale, eliminarea posibilității de a cumula pensia cu salariul de la stat, introducerea unui management mai performant în companiile de stat, menținerea fiscalității actuale, fără majorări de taxe, impozite sau TVA.

Mureșan le-ar fi transmis parlamentarilor PNL că măsurile de eficientizare a administrației și de control al cheltuielilor publice pot reduce presiunea pentru creșterea taxelor. În acest context, programul prezentat pune accent pe restructurarea aparatului de stat și pe îmbunătățirea managementului din companiile aflate în proprietatea statului.

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