Siegfried Mureșan nu renunță la mandatul de premier desemnat: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”

Publicat 22 sept. 2026, 18:50 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis: „Noi vom fi la guvernare, nu PSD!”. Mesajul tranșant vine în plin război al negocierilor pentru viitorul Executiv. Acesta a mai transmis că nu va negocia cu parlamentari din opoziție.

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