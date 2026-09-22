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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu critică jaloanele PNRR: „Stat mai suplu și Parlament redus!”
Publicat22 sept. 2026, 14:47
Actualizat22 sept. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Petrișor Peiu anunță sfârșitul monopolului PSD-PNL și prezintă alternativa partidului AUR, pentru guvernare. Pe plan intern, liderul AUR propune o reformă administrativă radicală pentru reducerea aparatului de stat, cu scopul de a elimina povara financiară de pe umerii cetățenilor.
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