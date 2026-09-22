Petrișor Peiu critică jaloanele PNRR: „Stat mai suplu și Parlament redus!”

Publicat 22 sept. 2026, 14:47 Actualizat 22 sept. 2026, 14:50 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu anunță sfârșitul monopolului PSD-PNL și prezintă alternativa partidului AUR, pentru guvernare. Pe plan intern, liderul AUR propune o reformă administrativă radicală pentru reducerea aparatului de stat, cu scopul de a elimina povara financiară de pe umerii cetățenilor.

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