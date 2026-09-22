Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu critică jaloanele PNRR: „Stat mai suplu și Parlament redus!”

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 sept. 2026, 14:47
Actualizat22 sept. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS

Petrișor Peiu anunță sfârșitul monopolului PSD-PNL și prezintă alternativa partidului AUR, pentru guvernare. Pe plan intern, liderul AUR propune o reformă administrativă radicală pentru reducerea aparatului de stat, cu scopul de a elimina povara financiară de pe umerii cetățenilor.

Petrișor Peiu: „Monopolul PSD-PNL pe politici publice s-a încheiat!”

„S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe, dacă vreți, elaborarea de politici publice în România.

Această perioadă s-a încheiat, noi oferim o alternativă la toate aceste politici publice și oferim și o alternativă la închegarea lor într-un tot unitar.

Trăim într-un context european care s-a schimbat dramatic prin apariția acestui PNRR.

Practic, dramatismul schimbării constă în dublarea sumei de asistență oferită statelor membre, simultan cu impunerea de așa-numite jaloane, simultan cu impunerea de politici de către Bruxelles. Trebuie să tratăm cu foarte mare atenție această schimbare de politică. Nu e o schimbare de nuanță, e o schimbare de sens, o schimbare profundă.

Nu o susținem. Noi susținem revenirea la politica clasică a Uniunii Europene cu bugete aprobate conform tratatelor și cu condiționalitatea de gradul de dezvoltare și de particularitatea fiecărui stat național, nu de niște criterii impuse de la Bruxelles.

Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituțiilor și administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu.

Nu numai guvern și Parlament. Ideea este de subțiere a statului, tocmai pentru a nu pune povara unui stat mult prea costisitor, nici pe umerii economiei, nici pe umerii populației.”, a declarat liderul senatorilor AUR - Petrișor Peiu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

petrisor peiupartidul aurbani PNRR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe