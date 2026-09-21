Legăturile lui Siegfried Mureșan cu politicianul german Gunther Krichbaum, cel care, ani la rând, a cerut sancțiuni dure asupra României

O legătură politică veche naște controverse odată cu desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Este vorba despre relația profesională dintre europarlamentarul român și politicianul german Gunther Krichbaum. Omul care a pus bazele formării actualului premier desemnat ca politician și care, ani la rând, a cerut Uniunii Europene sancțiuni dure asupra României.
Un politician german cu acces la dosare, rețele și influență europeană
Membru CDU, parlamentar german ales în Bundestag din 2002, Gunther Krichbaum a condus între 2007 și 2021 Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului german. O structură-cheie, care se ocupa de arhitectura politică prin care Germania privea, evalua și chiar influența Europa din jurul ei. Așadar, un politician care a avut acces la dosare, oameni, rapoarte, negocieri și rețele și lângă care Siegfried Mureșan a activat timp de trei ani, după ce a beneficiat de o bursă a Parlamentului Germaniei în 2006.
De la Bruxelles la politica românească: traseul lui Siegfried Mureșan
În 2009, Siegfried Mureșan s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European, urmând ca în 2011 să se alăture sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială. Iar în 2014, Siegfried Mureşan a intrat și în politica românească. El a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară, iar apoi, în 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal.
Declarații controversate: „Nu l-am adus noi, l-au adus serviciile”
”Nu l-am adus noi, l-au aduis serviciile”, a spus Adrian Rădulescu.
”A acceptat să fie finanțat din banii de la Pinalty, care erau din Microsoft, problema este că a fost atât de ipocrit încât ulterior, deși stia cu ce bani a ajuns în Parlamentul European, a preluat acest discurs anti coruptie, cand cariera politică se datorează sprijinului unei persoane condamnate pentru coruptie si te-a finantat, macar din decenta nu vorbesti pe subiectul asta, nu vorbesti”. a spus Elena Udrea.
Mentorul lui Mureșan, la Palatul Victoria: discuții despre apărare, flancul estic și miliarde europene
Însă mentorul lui Siegfried Mureșan, Gunther Krichbaum, a ajuns la Palatul Victoria, înainte ca el să fie împins ca posibil premier. La sfârșiul lui octombrie 2025, Ilie Bolojan în primea pe Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în Ministerul Federal de Externe al Germaniei, la Guvern. Discuția dintre cei doi a vizat sprijinul Germaniei pentru apărarea militară pe Flancul Estic, capabilități militare, dar și miliarde europene prin SAFE.
Republica Moldova, pe agenda discuțiilor: miza financiară de miliarde de euro
Un alt punct de pe agenda discuțiilor dintre Bolojan și mentorul lui Siegfried Mureșan, Gunther Krichbaum, a fost Republica Moldova. Un detaliu extrem de important, ținând cont de faptul că premierul desemnat are un rol-cheie în relația dintre Parlamentul European și Republica Moldova și s-a implicat în mecanismele prin care Uniunea Europeană sprijină financiar și politic Chișinăul. Iar miza financiară este uriașă. Republica Moldova beneficiază de un pachet european de sprijin de ordinul miliardelor de euro, bani destinați reformelor, investițiilor, economiei și apropierii de Uniunea Europeană.
Întrebarea care plutește în aer: candidatură PNL–USR–UDMR sau „culoarul german” la comandă?
Există și voci care se întreabă dacă fostul consilier al lui Gunther Krichbaum, propus premier al României, este doar o candidatură din partea PNL–USR–UDMR sau este momentul în care culoarul german încearcă să treacă la comandă? Mai ales că, de-a lungul timpului, Gunther Krichbaum a atacat dur țara noastră. În iulie 2012, politicianul german i-a cerut președintelui Comisiei Europene de atunci, José Manuel Barroso, declanșarea procedurii de infringement împotriva României și reflectarea evoluțiilor negative în raportul MCV. El a mers până la a sugera măsuri extreme, precum suspendarea dreptului de vot al României în Consiliul UE, afirmând că țara noastră se îndreaptă spre o „democrație ghidată”.
2014–2018: scrisori oficiale, critici dure și amenințări cu „opțiunea nucleară”
Doi ani mai târziu, în 2014, politicianul german trimitea Comisiei Europene o scrisoare oficială în care critica dur guvernul de la București, calificând acțiunile drept o „împiedicare voită a exprimării votului”. Iar în 2017, Krichbaum a subliniat că, din cauza regreselor politice și a tentativelor de slăbire a legislației penale, ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru România este complet exclusă. Nemulțumirea oficialului german a fost declanșată atunci de adoptarea celebrei Ordonanțe de Urgență 13 și de încercările ulterioare ale coaliției de guvernare de la acea vreme, PSD-ALDE, de a modifica legile Justiției și Codul Penal. Și în 2018, a trimis o scrisoare către Jean-Claude Juncker, în urma încercărilor ministrului justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Krichbaum cerea să nu se suspende MCV, dar și activarea Articolului 7 din Tratatul UE. Așa-numita „opțiune nucleară”, care poate duce la suspendarea dreptului de vot al țării.
2019: nouă scrisoare, noi presiuni pentru activarea Articolului 7 și sprijin pentru Kovesi
În 2019, Gunther Krichbaum, președintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, trimitea o scrisoare prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în care critica Guvernul României pentru investigarea Laurei Codruța Kovesi de către secția pentru magistrați. Krichbaum îi cerea voalat liderului de la Bruxelles să declanșeze procedura pentru activarea Articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene. Lucru care duce la blocarea dreptului de vot al acelui stat în Consiliul UE. De altfel, Krichbaum i-a cerut ministrului român al Justiţiei de la acea vreme, Tudorel Toader, să o sprijine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-șef european.
Este predestinată pentru această funcție”: Krichbaum, avocatul candidaturii lui Kovesi
”Competențele doamnei Kovesi sunt, fără nicio urmă de îndoială, Practic este predestinată pentru această funcție. Și, eu mi-aș putea imagina, de exemplu, că Germania și Franța ar putea ajunge la un compromis și ar găsi o soluție de comun acord în favoarea candidatului roman. Am adresat și o solicitare ministrului român de Justiție de a sprijini candidatul român, pentru că este un candidat care are șanse la o funcție înaltă europeană și care ar fi „înfrânat” de proprii săi oameni”, a spus Gunther Krichbaum.
Monica Macovei, Oana Harvalia și legăturile care nu sunt doar politice
Întâmplător sau nu, același discurs îl avea și europarlamentarul PDL, Monica Macovei. O apropiată atât al lui Siegfried Mureșan, cât și a lui Gunther Krichbaum. Dincolo de similaritatea declarațiilor făcute de oficialul german și Monica Macovei, între cei doi există și o altfel de legătură. Soția lui Gunther Krichbaum, Oana Harvalia, a fost consilier personal al fostului ministru al Justitiei, iar acum face parte din PNL. Căsătoria lor a fost oficiată la Sibiu, în 2010, de Klaus Iohannis, care ocupa atunci funcția de primar.
Oana Harvalia, adopțiile internaționale și controversele din 2006
Numele Oanei Harvalia a fost legat de mai multe controverse. Cotidianul Gardianul relata în august 2006, despre fundațiile care au înlesnit adopțiile internaționale și care au aparținut unor oameni influenți din România. Pe aceasta lista apare și numele fostei consiliere personale ale Monicăi Macovei. Astfel, Oana Harvalia a fost director executiv al Fundației "Părinti și Copii", ea fiind la acea vreme și secretar PNȚCD. Gardianul cita atunci fostul secretar de stat al Oficiului Român de Adopții care declara că- citez "în România adopțiile s-au făcut pe bandă rulantă. Copiii înfiați erau tratați ca o marfa”.