Legăturile lui Siegfried Mureșan cu politicianul german Gunther Krichbaum, cel care, ani la rând, a cerut sancțiuni dure asupra României

Publicat 21 sept. 2026, 23:47 Sursă Realitatea PLUS

O legătură politică veche naște controverse odată cu desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Este vorba despre relația profesională dintre europarlamentarul român și politicianul german Gunther Krichbaum. Omul care a pus bazele formării actualului premier desemnat ca politician și care, ani la rând, a cerut Uniunii Europene sancțiuni dure asupra României.

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