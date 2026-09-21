Alexandru Rogobete îl critică pe Siegfried Mureșan înaintea votului de învestitură: „Ne arată că nu vrea să fie votat”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 15:40

Alexandru Rogobete lansează critici la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, cu puțin timp înaintea votului de învestitură. Într-un mesaj public, fostul ministru al Sănătății susține că declarațiile lui Mureșan privind viitorul Guvern ridică semne de întrebare și contestă intenția acestuia de a continua politicile promovate de Executivul condus anterior de Ilie Bolojan.

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