Alexandru Rogobete îl critică pe Siegfried Mureșan înaintea votului de învestitură: „Ne arată că nu vrea să fie votat”

Alexandru Rogobete lansează critici la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, cu puțin timp înaintea votului de învestitură. Într-un mesaj public, fostul ministru al Sănătății susține că declarațiile lui Mureșan privind viitorul Guvern ridică semne de întrebare și contestă intenția acestuia de a continua politicile promovate de Executivul condus anterior de Ilie Bolojan.
Alexandru Rogobete: „Cu fiecare declarație, Siegfried Mureșan ne arată că nu vrea să fie votat”
Rogobete și-a construit mesajul în jurul declarațiilor premierului desemnat referitoare la direcția viitorului Guvern.
„Cu fiecare declarație, Siegfried Mureșan ne arată că nu vrea să fie votat!
Premierul desemnat reușește, cu fiecare apariție publică, să mai ofere câte un motiv pentru serioase semne de întrebare înaintea votului de învestitură.
Dar cea mai mare problemă este ceea ce spune chiar el: că vrea să continue măsurile și politicile Guvernului Bolojan.
Ce anume vreți să continuați, domnule Mureșan?
Tăierile?
Politica în care deficitul contabil ajunge mai important decât funcționarea serviciilor publice?
Lipsa de dialog cu oamenii care cunosc sistemele pe care Guvernul încearcă să le reformeze?
Mai există însă o întrebare importantă.
Siegfried Mureșan a fost europarlamentar timp de mulți ani. Înainte să ceară votul Parlamentului pentru a conduce Guvernul României, trebuie discutat concret cum a votat în Parlamentul European atunci când au fost în joc interese importante pentru România.
Fără etichete. Cu voturi, date și decizii concrete.
Pentru că un prim-ministru al României trebuie să explice ce a făcut pentru România atunci când a avut puterea unui vot și responsabilitatea unei funcții publice.
Cum poate pretinde cineva că apără interesele României la Bruxelles atunci când susține un demers care pune în discuție bani europeni destinați României, într-o dispută politică și juridică internă?
Iar dacă „noua” guvernare înseamnă doar continuarea acelorași politici, atunci schimbăm numele de pe ușa de la Palatul Victoria, dar nu schimbăm direcția.
Iar înainte să ceară votul Parlamentului pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă unei întrebări simple: cum va apăra, ca premier, interesele României la Bruxelles, dacă în calitate de europarlamentar a acționat împotriva României?”, a transmis Alexandru Rogobete în mediul online.