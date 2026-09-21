Mihai Fifor, înaintea deciziei PSD: „Mai bine anticipate decât să votăm împotriva românilor”

Mihai Fifor a transmis, chiar în timpul ședinței conducerii PSD, că social-democrații nu ar trebui să acorde un vot de susținere Guvernului Mureșan dacă premierul desemnat continuă politicile fostului Executiv condus de Ilie Bolojan.
Mihai Fifor a transmis un mesaj chiar în timpul ședinței în care conducerea partidului discută poziția PSD față de Guvernul Mureșan. Deputatul social-democrat susține că partidul nu ar trebui să voteze viitorul Executiv dacă Siegfried Mureșan își asumă continuarea politicilor fostului Guvern condus de Ilie Bolojan.
Ședința Biroului Politic Național al PSD a început luni, 21 septembrie, la ora 11:00. Până la momentul mesajului transmis de Fifor, Sorin Grindeanu nu anunțase încă o decizie oficială a partidului.
Mihai Fifor: „Nu putem vota continuarea unei guvernări pe care am votat să o oprim”
Fostul ministru al Apărării susține că principalul motiv pentru care PSD nu ar trebui să sprijine Cabinetul Mureșan este intenția premierului desemnat de a continua politicile pe care social-democrații le asociază fostei guvernări Bolojan.
„Motivul principal pentru care PSD nu poate acorda un vot de susținere Guvernului Mureșan este cât se poate de simplu: premierul desemnat a anunțat că va continua aceeași politică de austeritate a lui Bolojan”, a transmis Mihai Fifor.
Deputatul PSD îl critică și pe Siegfried Mureșan pentru mesajele transmise în relația cu social-democrații, în condițiile în care voturile acestora ar putea conta la învestirea noului Executiv.
„Siegfried Mureșan face tot ce îi stă în putință pentru a nu fi votat de PSD. Nu poți avea drept program politic «jos PSD», să ataci PSD de dimineața până seara, iar apoi să faci apel la «responsabilitate» și «stabilitate» când ai nevoie de voturile noastre. Responsabilitatea presupune dialog. Stabilitatea presupune construcție politică. Iar o majoritate se construiește prin negociere și printr-un program pentru țară, nu prin atacarea permanentă a partidului ale cărui voturi le ceri apoi în Parlament”, a mai precizat Fifor.
Fifor, despre anticipate: „Nu sunt o sperietoare”
Mihai Fifor susține că posibilitatea organizării alegerilor anticipate nu ar trebui să determine PSD să voteze un program de guvernare cu care nu este de acord. În opinia sa, revenirea la votul alegătorilor ar fi preferabilă susținerii unor politici pe care partidul le consideră greșite.
„Ni se flutură apoi amenințarea anticipatelor. Anticipatele nu sunt o sperietoare. Sunt un mecanism democratic și constituțional. Evident, nu reprezintă scenariul ideal într-un moment economic atât de dificil. Dar frica de alegeri nu poate constitui motivul pentru care PSD să voteze politici pe care le consideră greșite. Mai bine ne întoarcem la votul românilor decât să votăm împotriva lor”, a adăugat Mihai Fifor.
Întrebarea pe care Fifor o adresează premierului desemnat
Social-democratul își încheie mesajul reluând tema asupra căreia PSD a insistat și după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: dacă noul Executiv va schimba direcția fostei guvernări sau o va continua.
„Schimbă Siegfried Mureșan politicile Guvernului Bolojan sau le continuă?”, a concluzionat Mihai Fifor.