Mihai Fifor, înaintea deciziei PSD: „Mai bine anticipate decât să votăm împotriva românilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 sept. 2026, 13:25

Mihai Fifor a transmis, chiar în timpul ședinței conducerii PSD, că social-democrații nu ar trebui să acorde un vot de susținere Guvernului Mureșan dacă premierul desemnat continuă politicile fostului Executiv condus de Ilie Bolojan.

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