”Greii” din domeniul AI se întâlnesc cu Regele Charles al Marii Britanii

Publicat 14 sept. 2026, 14:56 Actualizat 14 sept. 2026, 15:00

Nume importante din domeniul inteligenței artificiale se vor întâlni cu Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, în Scoția. Scopul întrunirii este discutarea necesității unor principii care să ghideze această tehnologie.

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