Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

”Greii” din domeniul AI se întâlnesc cu Regele Charles al Marii Britanii

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 14:56
Actualizat14 sept. 2026, 15:00

Nume importante din domeniul inteligenței artificiale se vor întâlni cu Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, în Scoția. Scopul întrunirii este discutarea necesității unor principii care să ghideze această tehnologie.

La reuniune au fost invitați ”greii” din cadrul companiilor Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, alături de ministrul britanic pentru AI. Întâlnirea va avea loc în această săptămână, în Scoția, pe domeniul Dumfries House, unde se află sediul The King's Foundation, o organizație caritabilă fondată de Charles, informează AFP.  Potrivit Palatului Buckingham, în cadrul întrunirii se va discuta modul în care AI poate fi folosit în beneficiul societății și pentru a contribui la ''prosperitatea atât a oamenilor, cât și a planetei''.

AI ar putea fi un pericol supraviețuirea omenirii?

Unii specialiști sunt de părere că ritmul dezvoltării modelelor AI trebuie încetinit. Doi cercetători de la Anthropic au tras semnale de alarmă asupra acestei tehnologii, care progresează rapid, în defavoarea oamenilor. Aceștia au avertizat că într-un viitor nu foarte îndepărtat inteligența artificială ar putea pune în pericol supraviețuirea omenirii.

Compania Anthropic a publicat recent un raport îngrijorător. Documentul arăta modul în care mai multe entități au folosit modelele sale Claude AI pentru dezvoltarea de arme, operațiuni cibernetice, supraveghere și fraudă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

regele charlesinteligenta artificiala

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe