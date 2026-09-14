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Extern· 1 min citire
”Greii” din domeniul AI se întâlnesc cu Regele Charles al Marii Britanii
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii
Publicat14 sept. 2026, 14:56
Actualizat14 sept. 2026, 15:00
Nume importante din domeniul inteligenței artificiale se vor întâlni cu Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, în Scoția. Scopul întrunirii este discutarea necesității unor principii care să ghideze această tehnologie.
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