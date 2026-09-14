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Extern· 1 min citire
Tragedie la sud de Creta: o ambarcațiune cu 77 de migranți s-a scufundat. Un mort și 25 dispăruți
Naufragiu ambarcațiune migranți/ Arhivă foto Profimedia
Publicat14 sept. 2026, 12:58
Actualizat14 sept. 2026, 13:00
Cel puțin o persoană a murit, iar alte 25 sunt date dispărute după naufragiul unei ambarcațiuni cu migranți în largul Insulei Gavdos, în apropiere de Creta. 51 de persoane au fost salvate de un cargou și un petrolier aflate în zonă, potrivit Pazei de Coastă elene, citată de AFP.
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