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Tragedie la sud de Creta: o ambarcațiune cu 77 de migranți s-a scufundat. Un mort și 25 dispăruți

Naufragiu ambarcațiune migranți/ Arhivă foto Profimedia

Naufragiu ambarcațiune migranți/ Arhivă foto Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat14 sept. 2026, 12:58
Actualizat14 sept. 2026, 13:00

Cel puțin o persoană a murit, iar alte 25 sunt date dispărute după naufragiul unei ambarcațiuni cu migranți în largul Insulei Gavdos, în apropiere de Creta. 51 de persoane au fost salvate de un cargou și un petrolier aflate în zonă, potrivit Pazei de Coastă elene, citată de AFP.

„Cincizeci și una de persoane au fost salvate de două ambarcațiuni care se aflau în zonă”, a declarat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă. Potrivit persoanelor salvate din valurile mării, 77 de persoane se aflau la bordul ambarcațiunii în momentul în care aceasta s-a scufundat, relatează publicația Arab News.

Creta și Gavdos, aflate la aproximativ 320 de kilometri de coasta Libiei, au devenit principalul punct de intrare în Grecia pentru solicitanții de azil.

La sfârșitul lunii august, agenția de presă greacă ANA a publicat date ale Ministerului Migrației, potrivit cărora numărul sosirilor de migranți în Grecia a scăzut de la aproximativ 61.000 în anul încheiat în august 2025 la 42.000 în următoarele 12 luni, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 31%.

Autoritățile europene și-au înăsprit regulile privind imigrația în ultimii ani, pe fondul creșterii sprijinului pentru partidele de extremă dreapta și anti-imigrație.

Ministrul grec al Migrației, Thanos Plevris, a promovat o politică strictă a migranției. De altfel, Grecia a purtat discuții cu Germania și alte state membre ale Uniunii Europene pentru înființarea unor „hub-uri pentru returnare” în afara blocului comunitar, destinate procesării cererilor migranților și gestionării cazurilor acestora.

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