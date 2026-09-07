UEFA, mesaj de solidaritate și moment de reculegere pentru Nepal înaintea meciurilor din Liga Campionilor

Publicat 7 sept. 2026, 13:08 Actualizat 7 sept. 2026, 13:10

Fotbalul european își arată sprijinul pentru victimele tragediei produse în Nepal. UEFA a anunțat că, înaintea tuturor meciurilor de Liga Campionilor din această săptămână, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în urma inundațiilor devastatoare din 26 august.

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