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Sport· 2 min citire
UEFA, mesaj de solidaritate și moment de reculegere pentru Nepal înaintea meciurilor din Liga Campionilor
Champions League
Publicat7 sept. 2026, 13:08
Actualizat7 sept. 2026, 13:10
Fotbalul european își arată sprijinul pentru victimele tragediei produse în Nepal. UEFA a anunțat că, înaintea tuturor meciurilor de Liga Campionilor din această săptămână, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în urma inundațiilor devastatoare din 26 august.
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