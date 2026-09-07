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UEFA, mesaj de solidaritate și moment de reculegere pentru Nepal înaintea meciurilor din Liga Campionilor

Champions League

Champions League

Scris deDarius Stănescu
Publicat7 sept. 2026, 13:08
Actualizat7 sept. 2026, 13:10

Fotbalul european își arată sprijinul pentru victimele tragediei produse în Nepal. UEFA a anunțat că, înaintea tuturor meciurilor de Liga Campionilor din această săptămână, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în urma inundațiilor devastatoare din 26 august.

Pe stadioane va fi afișat și un banner cu mesajul „Nu sunteți singuri, Nepal”, ca semn de solidaritate cu populația afectată de dezastru.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat unitatea comunității fotbalistice europene în fața tragediei.

„Întreaga familie a fotbalului european se va uni înaintea meciurilor din această săptămână pentru a-și exprima cele mai sincere condoleanțe și sprijinul pentru poporul nepalez. Le dorim putere și reziliență în procesul de refacere după această tragedie și după efectele sale”, a declarat Aleksander Čeferin.

Mii de victime și persoane dispărute după dezastrul din Himalaya

Catastrofa s-a produs în zona Himalaya, în apropierea frontierei dintre Nepal și China. Potrivit celui mai recent bilanț relatat de presa de stat chineză, în regiunea Tibet au fost raportate 43 de decese și 519 persoane dispărute.

În Nepal, efectele fenomenului au fost mult mai grave: cel puțin 1.341 de oameni au murit, iar aproape 5.000 erau dați dispăruți, potrivit informațiilor disponibile la acel moment.

Dezastrul a început în 26 august, după ce o masă uriașă de gheață și roci s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui Langtang Lirung. Materialele antrenate de pe munte au coborât spre văile de la poale, provocând distrugeri majore în zonele afectate.

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