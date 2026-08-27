UEFA pregătește plângere penală împotriva lui Gianni Infantino. Scandal uriaș la FIFA

UEFA ia în calcul deschiderea unei proceduri penale în Elveția împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, în legătură cu proiectul prin care o parte din veniturile viitoare generate de Cupa Mondială ar fi urmat să ajungă la investitori privați.
Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, avocații UEFA au menționat într-un document depus în SUA posibilitatea unei acțiuni împotriva lui Infantino și, eventual, a altor responsabili din cadrul FIFA. Demersul ar viza presupuse fapte de administrare defectuoasă cu potențial caracter penal.
Documentul, care are 56 de pagini și a fost consultat de Associated Press, indică faptul că UEFA și echipa sa juridică analizează sesizarea autorităților elvețiene în baza articolului 158 din Codul penal al Elveției.
Documente solicitate de la un fond american
Avocații forului european au depus acte la o instanță din Manhattan, de unde solicită obținerea unor probe de la Thrive Capital Management, fond de investiții cu sediul la New York, fondat de Joshua Kushner.
Conform relatărilor, Thrive Capital și Joshua Kushner ar fi trebuit să aibă un rol major în proiectul propus de FIFA. Planul prevedea ca investitorii să achite aproximativ 4,2 miliarde de dolari pentru o participație de 20% într-o filială FIFA.
Respectiva entitate ar fi urmat să administreze drepturile și activitățile comerciale ale organizației, inclusiv veniturile generate de Cupa Mondială, cea mai profitabilă competiție organizată de FIFA.
UEFA avertizase deja FIFA
Tensiunile dintre UEFA și FIFA au devenit publice la începutul lunii august, când sursa citată a relatat că forul european amenințase cu inițierea unor acțiuni legale.
În notificarea transmisă către FIFA, avocații UEFA precizau că sunt evaluate mai multe opțiuni: procese în instanță, arbitraj și plângeri adresate autorităților de reglementare. Acestea vizau proiectul FIFA Forward Enterprise, dar și toate operațiunile asociate acestuia.
UEFA a criticat ideea ca profiturile viitoare ale Cupei Mondiale să fie valorificate prin atragerea capitalului privat, susținând că un astfel de model ar putea afecta controlul federațiilor asupra veniturilor și deciziilor strategice.
Infantino a retras planul FIFA
La finalul lunii iulie, Gianni Infantino a anunțat că FIFA renunță la proiectul privind atragerea de investiții private. Decizia a venit după opoziția manifestată de UEFA, dar și după criticile formulate de confederațiile din Asia și America.
Președintele FIFA a transmis atunci că inițiativa a produs diviziuni prea mari în interiorul fotbalului mondial, chiar dacă proiectul avea susținători.
„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Gianni Infantino.
UEFA a salutat retragerea planului, însă documentele apărute acum arată că disputa juridică legată de proiectul FIFA și de rolul lui Gianni Infantino ar putea continua.