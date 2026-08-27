UEFA pregătește plângere penală împotriva lui Gianni Infantino. Scandal uriaș la FIFA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 18:46

UEFA ia în calcul deschiderea unei proceduri penale în Elveția împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, în legătură cu proiectul prin care o parte din veniturile viitoare generate de Cupa Mondială ar fi urmat să ajungă la investitori privați.

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