FRF nu îl mai susține pe Gianni Infantino pentru un nou mandat la șefia FIFA. Burleanu: „Ne-am pierdut încrederea”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 20:36

Federația Română de Fotbal a decis să nu îl sprijine pe Gianni Infantino pentru un nou mandat în funcția de președinte al FIFA. Hotărârea a fost luată miercuri, 26 august, în ședința Comitetului Executiv al FRF.

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