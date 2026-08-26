FRF nu îl mai susține pe Gianni Infantino pentru un nou mandat la șefia FIFA. Burleanu: „Ne-am pierdut încrederea”

Federația Română de Fotbal a decis să nu îl sprijine pe Gianni Infantino pentru un nou mandat în funcția de președinte al FIFA. Hotărârea a fost luată miercuri, 26 august, în ședința Comitetului Executiv al FRF.
Forul de la București invocă nemulțumiri serioase privind maniera în care conducerea FIFA ar fi gestionat planul FFE, proiect contestat de mai multe federații europene. FRF acuză lipsa unui proces transparent și absența unui dialog instituțional real cu asociațiile naționale și cu membrii Consiliului FIFA.
FRF se aliniază poziției UEFA
Federația Română de Fotbal a transmis că susține poziția exprimată de UEFA în 101010 august și că a respins inițiativa promovată de FIFA. Potrivit FRF, propunerea privind implicarea unui fond de investiții în valorificarea competițiilor FIFA ridică probleme majore pentru viitorul fotbalului internațional.
„Conducerea FRF consideră că întregul proces și modul în care a fost gestionat acest proiect au ignorat complet un cadru instituțional adecvat și transparent pentru dialogul cu asociațiile naționale și membrii Consiliului FIFA”, a precizat federația.
FRF susține că transformarea unei competiții de anvergura Cupei Mondiale într-un activ destinat fondurilor de investiții ar putea modifica profund modelul actual de administrare a fotbalului. În opinia oficialilor români, o eventuală vânzare, fie și parțială, a drepturilor asupra turneului ar contrazice rolul FIFA de a proteja și dezvolta fotbalul la nivel global.
Decizia fusese amânată în iulie
Subiectul susținerii lui Gianni Infantino pentru alegerile FIFA din 2027 a fost analizat de Comitetul Executiv și în ședința din 29 iulie. Atunci, FRF a ales să amâne o hotărâre finală, în așteptarea unor explicații și garanții din partea conducerii FIFA.
În ședința de miercuri, Comitetul Executiv a aprobat însă propunerea ca FRF să nu îi ofere sprijin președintelui FIFA pentru un nou mandat.
Federația consideră că Gianni Infantino nu mai beneficiază de încrederea membrilor afiliați și afirmă că fotbalul mondial are nevoie de o conducere care să poată reconstrui consensul între confederații, federații, cluburi, ligi, jucători și suporteri.
Răzvan Burleanu: „Nu îl vom vota”
Răzvan Burleanu a declarat că FRF l-a sprijinit pe Gianni Infantino la alegerile din 201620162016, însă relația dintre forul român și președintele FIFA s-a deteriorat în timp, pe fondul deciziilor contestate în zona guvernanței fotbalului internațional.
„Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc”, a declarat președintele FRF.
Burleanu a precizat că România se află printre puținele asociații naționale care nu au transmis o scrisoare de susținere pentru candidatura lui Infantino la scrutinul din martie 2027.
„Ne-am pierdut încrederea în Infantino”
„În momentul de față, atât eu personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027”, a afirmat Răzvan Burleanu.
Șeful FRF a mai susținut că, la aproape o lună de la declanșarea controverselor privind proiectul FFE, Gianni Infantino nu ar fi oferit explicații membrilor boardului FIFA și nici garanții că inițiativa legată de atragerea capitalului privat nu va reveni pe agendă.
„FIFA are nevoie astăzi de un nou lider care să producă consens și unitate, să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a ne aduce împreună”, a mai transmis Răzvan Burleanu, potrivit comunicatului FRF.