Mohammad Murad pune piciorul în prag: ”Elevii nu pot fi mai puțin importanți decât parlamentarii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:55

Mohammad Murad, deputat AUR, a declarat miercuri seară că bursele elevilor nu ar trebui suspendate pe perioada vacanțelor școlare și a cerut ca măsurile de austeritate să înceapă cu reducerea indemnizațiilor parlamentarilor și a subvențiilor acordate partidelor de la bugetul de stat.

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