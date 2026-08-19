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Politica· 1 min citire

Mohammad Murad pune piciorul în prag: ”Elevii nu pot fi mai puțin importanți decât parlamentarii”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:55

Mohammad Murad, deputat AUR, a declarat miercuri seară că bursele elevilor nu ar trebui suspendate pe perioada vacanțelor școlare și a cerut ca măsurile de austeritate să înceapă cu reducerea indemnizațiilor parlamentarilor și a subvențiilor acordate partidelor de la bugetul de stat.

”Elevii nu pot fi mai puțin importanți decât parlamentarii. Dacă domnul Ilie Bolojan consideră că bursele elevilor pot fi suspendate pe perioada vacanțelor școlare, atunci propun o regulă simplă și dreaptă: să fie suspendate și indemnizațiile parlamentarilor pe perioada vacanței parlamentare. Și, înainte să luați un singur leu de la un elev, luați din subvențiile acordate partidelor parlamentare de la bugetul de stat”, a scris Mohammad Murad pe pagina sa de Facebook.

”Elevii reprezintă investiția în viitorul țării”

Deputatul AUR i-a cerut lui Ilie Bolojan să reducă” banii pentru aparatul politic, pentru propagandă și pentru partide înainte să faceți economie la educația copiilor României”.

”Elevii reprezintă investiția în viitorul țării. Politica reprezintă cheltuiala prezentului. O țară care economisește de la copii, dar continuă să finanțeze generos partidele, și-a inversat prioritățile. Domnule Bolojan, dacă austeritatea este necesară, începeți cu politica, nu cu elevii. Luați de la noi înainte să luați de la ei”, a conchis politicianul.

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