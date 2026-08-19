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Politica· 1 min citire
Mohammad Murad pune piciorul în prag: ”Elevii nu pot fi mai puțin importanți decât parlamentarii”
FOTO: Arhivă
Mohammad Murad, deputat AUR, a declarat miercuri seară că bursele elevilor nu ar trebui suspendate pe perioada vacanțelor școlare și a cerut ca măsurile de austeritate să înceapă cu reducerea indemnizațiilor parlamentarilor și a subvențiilor acordate partidelor de la bugetul de stat.
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