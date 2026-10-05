Noi măsuri pentru protejarea oamenilor de atacurile de urs. Nicușor Dan a semnat decretul

Nicușor Dan a semnat decretul care aduce noi reguli pentru intervenția în cazul atacurilor de urs brun. Legea modifică OUG nr. 81/2021 și urmărește să permită autorităților să acționeze mai eficient pentru protejarea oamenilor și a bunurilor.
Cotele pentru urși, majorate în 2026
Legea privind gestionarea populației de urs brun a fost promulgată după mai multe etape de contestare și reexaminare. Actul normativ, înregistrat la Camera Deputaților cu numărul PL-x 218/2026, stabilește pentru acest an cote de prevenție și de intervenție aproape duble față de cele din 2024.
Pentru 2026, cota de prevenție este de 859 de urși bruni, iar cea de intervenție este de 110 exemplare. În urmă cu doi ani, limitele erau de 426, respectiv 55 de urși.
Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii
Parcursul legii nu a fost lipsit de controverse. În luna mai, președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională, argumentând că anumite prevederi privind reglementarea și monitorizarea populației de urs brun sunt incomplete.
Șeful statului a invocat și posibilitatea ca legea să intre în contradicție cu Directiva Habitate. Curtea Constituțională a respins însă obiecția în iunie, iar ulterior Nicușor Dan a cerut reexaminarea actului normativ.
Senatul a respins obiecțiile președintelui
Demersul președintelui nu a dus la modificarea formei legii. Pe 26 august, Senatul a respins obiecțiile și a menținut actul în forma transmisă pentru promulgare.
În urma votului, 103 senatori au votat „pentru”, cinci „împotrivă”, iar 15 s-au abținut.
Ce prevede legea în cazul urșilor
Una dintre prevederile importante ale actului normativ se referă la cota de prevenție. Urșii incluși în această categorie nu pot fi recoltați în zonele în care vânătoarea este interzisă.
Datele Ministerului Mediului indică o populație de aproape 12.800 de urși bruni în pădurile României. În acest context, noile cote pentru 2026 stabilesc cadrul pentru măsurile de prevenție și intervenție în cazul populației de urs brun.