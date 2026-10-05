Noi măsuri pentru protejarea oamenilor de atacurile de urs. Nicușor Dan a semnat decretul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 11:52

Nicușor Dan a semnat decretul care aduce noi reguli pentru intervenția în cazul atacurilor de urs brun. Legea modifică OUG nr. 81/2021 și urmărește să permită autorităților să acționeze mai eficient pentru protejarea oamenilor și a bunurilor.

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