Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a anunțat că a avut o nouă întâlnire cu Timo Pesonen, directorul general al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DG DEFIS) din cadrul Comisiei Europene. Discuțiile au vizat oportunitățile de modernizare și înzestrare a Armatei Române, dezvoltarea industriei naționale de apărare și accesarea fondurilor europene destinate acestui sector.
Potrivit unui mesaj publicat joi, 19 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Ștefan Radu Oprea a discutat cu oficialul european despre participarea companiilor românești la proiecte europene de interes comun, dar și despre valorificarea instrumentelor de finanțare SAFE, EDF și EDIP.
Legat de această întâlnire, ministrul Apărării a subliniat că există oportunități importante la nivel european pentru companiile din România, însă acestea trebuie mai bine promovate de instituțiile statului.
Legislația achizițiilor publice, în atenția Ministerului Apărării
Potrivit ministrului, un alt subiect abordat în cadrul discuției a fost necesitatea îmbunătățirii legislației privind achizițiile publice, astfel încât tehnologiile noi să poată ajunge mai rapid în industria națională de apărare și în dotarea Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Ștefan Radu Oprea consideră că simplificarea și adaptarea procedurilor de achiziție reprezintă un pas important pentru accelerarea modernizării capacităților militare și dezvoltarea sectorului industrial de profil.
Ce invitație i-a adresat Oprea oficialului european
În cadrul întâlnirii, Ștefan Radu Oprea i-a adresat lui Timo Pesonen o invitație de a vizita România, exprimându-și speranța că programul oficialului european îi va permite să accepte propunerea.
Ministrul a precizat, în context, că există numeroase proiecte și oportunități care merită analizate la nivel național, în contextul evoluției rapide a Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu a Comisiei Europene.