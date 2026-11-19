Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 09:15

Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a anunțat că a avut o nouă întâlnire cu Timo Pesonen, directorul general al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DG DEFIS) din cadrul Comisiei Europene. Discuțiile au vizat oportunitățile de modernizare și înzestrare a Armatei Române, dezvoltarea industriei naționale de apărare și accesarea fondurilor europene destinate acestui sector.

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