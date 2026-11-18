Anca Alexandrescu a lansat noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, după ce fostul premier a susținut că este victima unei campanii de hărțuire în urma scandalului legat de folosirea unei mașini SPP la nunta fiicei sale. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” l-a acuzat de dublă măsură și a prezentat o informație despre ginerele acestuia, despre care susține că ar lucra la ROMATSA. În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a vorbit și despre afacerile fostului general SRI Florian Coldea, lansând acuzații grave privind modul în care acesta și-ar fi construit relațiile de influență.
Anca Alexandrescu îl acuză pe Bolojan de dublă măsură în scandalul SPP: „Ce este neadevărat din ceea ce s-a spus?”
Controversa legată de nunta fiicei lui Ilie Bolojan continuă să provoace reacții, după ce fostul premier a respins acuzațiile privind presupusa utilizare a resurselor Serviciului de Protecție și Pază pentru transportul unor invitați. Liderul PNL a descris situația drept o campanie de hărțuire politică și un festival de minciuni, susținând că a respectat legea și că nu a existat nicio ilegalitate în folosirea autoturismului SPP.
Declarațiile au venit în contextul în care mai mulți parlamentari au cerut verificarea modului în care au fost utilizate mașinile și personalul serviciului la evenimentul privat. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat depunerea unei solicitări pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, demers susținut de 70 de semnături. În apărarea lui Bolojan a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a criticat transformarea controverselor într-o armă politică.
Anca Alexandrescu consideră însă că reacțiile celor care îl apără pe fostul premier arată existența unei duble măsuri. Ea a făcut o comparație cu scandalul provocat de botezul organizat la Timișoara, amintind că reprezentanții USR au criticat atunci evenimentul. În opinia sa, aceeași atitudine ar trebui să existe și atunci când întrebările îl vizează pe Ilie Bolojan, mai ales în condițiile în care sunt puse în discuție resurse finanțate din bani publici.
Anca Alexandrescu, informație în premieră despre ginerele lui Ilie Bolojan: „La ROMATSA”
În continuarea intervenției, Anca Alexandrescu a adus în discuție un alt aspect legat de familia fostului premier. Aceasta a susținut că ginerele lui Ilie Bolojan ar fi angajat la ROMATSA, regia autonomă care asigură serviciile de trafic aerian din România. Potrivit informațiilor prezentate de realizatoare, acesta ar urma cursuri de pregătire pentru controlori de trafic aerian în București și ar fi lucrat anterior la Târgu Mureș. Afirmațiile privind situația sa profesională nu sunt, deocamdată, confirmate independent.
Pornind de la această informație, Anca Alexandrescu a criticat discursul public al lui Ilie Bolojan despre reforma statului și a pus sub semnul întrebării experiența acestuia în sectorul privat. Ea a susținut că fostul premier nu poate evita întrebările legate de utilizarea resurselor publice, în condițiile în care a ocupat funcții importante în administrație și continuă să beneficieze de protecție din partea SPP.
Realizatoarea a insistat că discuțiile despre nunta fiicei lui Bolojan nu ar trebui tratate exclusiv ca atacuri politice. Din punctul său de vedere, statutul de persoană publică presupune obligația de a răspunde întrebărilor privind folosirea banilor statului, indiferent dacă acestea apar în contextul unui eveniment de familie.
Anca Alexandrescu, acuzații grave la adresa lui Florian Coldea. Cum explică profiturile firmelor de consultanță
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost cel al afacerilor dezvoltate de Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Discuția a pornit de la rezultatele financiare ale firmelor de consultanță asociate fostului general SRI, care au înregistrat, în anii anteriori, profituri de milioane de lei, deși funcționau cu un număr redus de angajați. Florian Coldea a devenit asociat unic al societăților Strategic Sys și Strategic Assets, după ce generalul SRI în rezervă Dumitru Cocoru i-a cedat participațiile de câte 50% deținute în cele două companii. Transferurile au avut loc în august 2026. Firmele au raportat împreună profituri nete de aproximativ 20 de milioane de lei în perioada 2020-2025, însă rezultatele financiare au scăzut semnificativ în ultimii ani.
Anca Alexandrescu a pus aceste câștiguri în legătură cu informațiile și relațiile acumulate de foștii conducători ai serviciilor de informații. Realizatoarea a susținut că influența dobândită în perioada ocupării funcțiilor publice ar fi fost folosită ulterior pentru dezvoltarea unor afaceri private. Ea a făcut referire și la numele fostului general SRI Dumitru Dumbravă și al avocatului Doru Trăilă, în contextul controverselor privind presupusele intervenții în dosare judiciare.