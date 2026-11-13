Românii fără asigurări obligatorii de locuințe riscă să fie amendați. Poliția pregătește controale la domiciliu

Publicat 13 nov. 2026, 13:02 Actualizat 13 nov. 2026, 14:33

Poliția ar urma să înceapă controale la domiciliu pentru a verifica asigurările obligatorie de locuință (PAD), iar persoanele care nu dețin o astfel de poliță valabilă riscă să fie amendați.

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