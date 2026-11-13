Românii fără asigurări obligatorii de locuințe riscă să fie amendați. Poliția pregătește controale la domiciliu

Poliția ar urma să înceapă controale la domiciliu pentru a verifica asigurările obligatorie de locuință (PAD), iar persoanele care nu dețin o astfel de poliță valabilă riscă să fie amendați.
În acest sens, un proiect de lege aflat în lucru urmează să schimbe semnificativ modul în care autoritățile pot să verifice dacă românii și-au făcut asigurarea obligatorie a locuinței.
Acum, după ce mulți ani controlul a fost practic ignorat, autoritățile vor acum ca polițiștii și pompierii să meargă din ușă în ușă pentru a verifica situația și pentru a aplica sancțiuni acolo unde este cazul, scrie Adevărul.
Dacă legea va fi adoptată, verificările nu vor mai pica în responsabilitatea primăriilor, ci a structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Persoanele care nu pot demonstra că au o astfel de poliță valabilă riscă amenzi între 100 și 500 de lei, sancțiuni care se vor aplica pe loc.
Costul unei asigurări obligatorii de locuință se încadrează între între 50 și 130 de lei pe an, în funcție de tipul locuinței, însă doar aproape 2,4 milioane de case, din cele 10 milioane de locuințe din România, sunt acoperite pentru riscuri cum ar fi: cutremur, alunecări de teren și inundații naturale.
Cât costă o poliță și care sunt despăgubirile
Despăgubirile sunt limitate, fiind stabilite la 50.000 sau 100.000 de lei, în funcție de tipul construcției, iar polițele de asigurare obligatorie de locuință sunt de două feluri, A și B, tot în funcție de tipul construcției:
Tip A: 130 lei/an pentru locuințe cu structură din beton armat, metal, lemn ori pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale similare (sumă asigurată de 100.000 lei).
Tip B: 50 lei/an pentru locuințe cu pereți exteriori din chirpici sau alte materiale neseismică/mai puțin rezistente (sumă asigurată de 50.000 lei)
De ce nu vor unii românii să își facă asigurare obligatorie de locuință
Mulți proprietari consideră că plătesc pentru riscuri care nu îi vizează direct, cum ar fi inundațiile în zone unde acestea sunt puțin probabile.
Sau există cazuri în care proprietarii dețin deja asigurări facultative mai extinse, care includ și riscuri de dezastre, dar sunt obligați să achite suplimentar și polița PAD.
Localitatea care a dat amenzi pe bandă rulantă, pentru lipsa PAD
Primăria comunei ilfovene Corbeanca a fost prima care a aplicat sancțiuni la scară largă. Astfel, în decurs de un an, au fost date aproximativ 1.800 de amenzi, iar în urma acestei măsuri numărul locuințelor asigurate a crescut cu 30%.
Totuși, unii locuitori s-au plâns atunci că au primit amenzi, deși aveau polițe valabile sau că notificările au fost trimise pe numele unor persoane decedate.