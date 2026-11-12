Accident grav în Constanța! O autospecială de poliție și mai multe autoturisme, implicate

Publicat 12 nov. 2026, 23:31 Actualizat 12 nov. 2026, 23:32

Un accident rutier a avut loc în această seară în municipiul Constanța, în intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand, cunoscută drept zona Miga. În eveniment sunt implicate o autospecială de poliție și mai multe autoturisme.

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