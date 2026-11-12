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Accident grav în Constanța! O autospecială de poliție și mai multe autoturisme, implicate

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 nov. 2026, 23:31
Actualizat12 nov. 2026, 23:32

Un accident rutier a avut loc în această seară în municipiul Constanța, în intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand, cunoscută drept zona Miga. În eveniment sunt implicate o autospecială de poliție și mai multe autoturisme.

Incidentul s-a produs într-unul dintre punctele intens circulate ale orașului. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale despre împrejurările în care s-a produs coliziunea sau despre eventuale persoane rănite.

Accident rutier grav / Sursa foto - Captură video

Accident cu o autospecială de poliție, în zona Miga din Constanța

Potrivit primelor informații, impactul a avut loc la intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand. Printre vehiculele implicate se află și o autospecială a Poliției.

Nu se cunosc, pentru moment, detalii privind modul în care s-a produs accidentul și nici dacă autospeciala se afla în misiune.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii evenimentului rutier. Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

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