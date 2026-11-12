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Locale· 1 min citire
Accident grav în Constanța! O autospecială de poliție și mai multe autoturisme, implicate
Accident rutier / Sursa foto - Captură video
Publicat12 nov. 2026, 23:31
Actualizat12 nov. 2026, 23:32
Un accident rutier a avut loc în această seară în municipiul Constanța, în intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand, cunoscută drept zona Miga. În eveniment sunt implicate o autospecială de poliție și mai multe autoturisme.
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