Accident pe DN 12, în Covasna! Un șofer de 35 de ani a murit după impactul frontal dintre o autoutilitară și un camion

Publicat 12 nov. 2026, 17:28 Actualizat 12 nov. 2026, 17:31

Tragedie rutieră în județul Covasna! Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, joi, 12 noiembrie 2026, în urma unui accident violent produs pe DN 12, în apropierea localității Malnaș. Autoutilitara pe care o conducea s-a izbit frontal de un camion care circula din sens opus. Celălalt conducător auto a fost rănit și transportat la spital.

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