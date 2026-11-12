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Accident pe DN 12, în Covasna! Un șofer de 35 de ani a murit după impactul frontal dintre o autoutilitară și un camion

Accident rutier / Sursa foto - ISU

Accident rutier / Sursa foto - ISU

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 nov. 2026, 17:28
Actualizat12 nov. 2026, 17:31

Tragedie rutieră în județul Covasna! Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, joi, 12 noiembrie 2026, în urma unui accident violent produs pe DN 12, în apropierea localității Malnaș. Autoutilitara pe care o conducea s-a izbit frontal de un camion care circula din sens opus. Celălalt conducător auto a fost rănit și transportat la spital.

Alarma s-a dat în jurul orei 09:00, când polițiștii Serviciului Rutier Covasna au fost anunțați despre producerea accidentului și au intervenit la fața locului.

Cum s-a produs accidentul de pe DN 12

Primele verificări efectuate de polițiști au arătat că în coliziune au fost implicate două vehicule, respectiv un camion și o autoutilitară, care se deplasau în direcții opuse.

Din informațiile preliminare, șoferul autoutilitarei ar fi ajuns pe banda destinată circulației din sens contrar, unde s-a produs impactul frontal cu camionul. Deocamdată, nu se cunosc motivele pentru care acesta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare.

Lovitura a fost extrem de puternică, iar conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 35 de ani, a suferit răni incompatibile cu viața. Cadrele medicale ajunse la locul accidentului au constatat decesul acestuia.

Șoferul camionului a ajuns la spital

În urma coliziunii a fost rănit și conducătorul camionului, un bărbat în vârstă de 58 de ani. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Poliția a deschis o anchetă după tragedia din Covasna

Oamenii legii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru a reconstitui desfășurarea accidentului și a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea mortală.

Anchetatorii urmează să clarifice inclusiv cauzele care au dus la pătrunderea autoutilitarei pe sensul opus de mers.

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