Cum să slăbești 5 kilograme fără să te înfometezi: ghid practic
Foto/Arhivă/Profimedia
. Cinci kilograme în minus nu înseamnă înfometare, diete complicate sau ore întregi petrecute la sală. Cu un plan alimentar echilibrat și activitate fizică regulată, poți slăbi treptat și îți poți menține greutatea.
Să slăbești 5 kilograme nu înseamnă să renunți la mesele preferate, să numeri obsesiv caloriile sau să petreci ore întregi la sală. Poți pierde în greutate printr-un plan alimentar echilibrat, porții adaptate nevoilor tale și activitate fizică regulată. Important este să alegi schimbări pe care le poți menține și după ce ajungi la greutatea dorită.
În cât timp poți slăbi 5 kilograme?
Ritmul de slăbire diferă de la o persoană la alta și depinde de greutatea inițială, alimentație, activitate fizică, vârstă și starea generală de sănătate. Potrivit NHS, o scădere treptată de aproximativ 0,5-1 kilogram pe săptămână este considerată un reper general pentru adulți.
Prin urmare, pierderea a 5 kilograme ar putea dura aproximativ 5-10 săptămâni. Acest interval este orientativ, nu un termen care trebuie atins cu orice preț. Pentru o persoană care are deja o greutate apropiată de cea recomandată, ritmul poate fi mai lent. De asemenea, cinci kilograme pot reprezenta un procent diferit din greutatea corporală a două persoane.
Scopul nu este să slăbești cât mai repede, ci să reduci greutatea fără să îți afectezi sănătatea și fără să revii ulterior la kilogramele pierdute.
Deficitul caloric: cum slăbești fără să îți fie permanent foame
Pentru a pierde în greutate, organismul trebuie să consume mai multă energie decât primește din alimente. Această diferență poartă numele de deficit caloric. Nu presupune să mănânci foarte puțin, ci să ajustezi cantitatea de energie din alimentație astfel încât să obții un deficit moderat.
Primul pas este să estimezi câte calorii consumi zilnic pentru a-ți menține greutatea actuală. Poți folosi calculatorul oficial NIDDK, care ia în considerare vârsta, sexul, înălțimea, greutatea și nivelul de activitate fizică. Instrumentul oferă estimări atât pentru slăbire, cât și pentru menținerea greutății după atingerea obiectivului.
Un exemplu de ajustare moderată ar fi reducerea aportului zilnic cu 300-500 de calorii față de necesarul de menținere. Astfel, dacă necesarul estimat este de 2.000 de calorii, un aport de 1.500-1.700 de calorii poate reprezenta un punct de plecare. Aceste valori sunt doar ilustrative: necesarul real diferă în funcție de fiecare persoană.
Nu confunda însă caloriile necesare pentru menținerea greutății cu energia consumată de organism în repaus. Prima valoare include și activitățile desfășurate pe parcursul zilei.
De asemenea, nu este indicat să reduci drastic cantitatea de mâncare pentru a accelera rezultatele. Un aport foarte mic poate face dificilă acoperirea necesarului de vitamine, minerale și proteine. NHS avertizează că dietele foarte hipocalorice nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie urmate numai cu supraveghere de specialitate.
Nu coborî pe cont propriu sub 1.200 de calorii pe zi. Acest prag nu reprezintă o recomandare universală de aport suficient, ci un motiv în plus pentru a evita planurile alimentare restrictive fără îndrumare profesională.
Ce să mănânci ca să slăbești 5 kilograme fără să renunți la mesele obișnuite
O alimentație pentru slăbit nu trebuie să fie complicată sau să includă produse speciale. Poți folosi ingrediente pe care le găsești în mod obișnuit în magazine și pe care le poți integra ușor în meniul familiei.
Un truc simplu este să îți organizezi farfuria astfel:
Jumătate din farfurie să conțină legume și, după caz, fructe.
Un sfert să fie ocupat de proteine, precum pește, ouă, carne slabă sau leguminoase.
Ultimul sfert să includă surse de carbohidrați, cum sunt cartofii, orezul sau cerealele integrale.
Această împărțire te ajută să obții mese variate și să controlezi mai ușor porțiile, fără să elimini complet anumite alimente.
Idei de meniu pentru o zi:
Mic dejun: iaurt simplu cu fulgi de ovăz, un măr și câteva nuci.
Prânz: ciorbă de legume cu fasole sau o porție de carne slabă cu salată și pâine integrală.
Cină: piept de pui la cuptor cu cartofi copți și salată de sezon.
Gustare, dacă îți este foame: un fruct, iaurt simplu sau brânză de vaci.
Poți alterna aceste preparate cu omletă, linte cu orez, năut cu legume sau pește cu garnitură de legume. Nu este necesar să gătești separat pentru fiecare membru al familiei. De cele mai multe ori, diferența o fac dimensiunea porțiilor și modul de preparare.
De ce ai nevoie de proteine și fibre când vrei să slăbești
Proteinele contribuie la menținerea masei musculare, în timp ce fibrele ajută la obținerea senzației de sațietate și susțin digestia.
Printre cele mai accesibile surse de proteine se numără ouăle, iaurtul, brânza de vaci, peștele, carnea slabă, fasolea, mazărea, lintea și năutul.
Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), necesarul de referință pentru proteine în cazul adulților sănătoși este de 0,83 grame pentru fiecare kilogram de greutate corporală. De exemplu, o persoană de 70 de kilograme are un reper de aproximativ 58 de grame de proteine zilnic. Această valoare este una generală, nu o țintă specială pentru slăbit.
În privința fibrelor, Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților și copiilor de peste 10 ani un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume și 25 de grame de fibre naturale pe zi.
Pentru a ajunge la aceste cantități, include în meniu legume proaspete sau gătite, fructe întregi, cereale integrale și leguminoase.
Un alt obicei util este să înlocuiești băuturile îndulcite cu apă. OMS recomandă limitarea zaharurilor libere, inclusiv a celor din miere, siropuri și sucuri, la mai puțin de 10% din aportul energetic zilnic.
Ce exerciții te ajută să slăbești și să îți menții masa musculară
Nu ai nevoie de un program solicitant pentru a începe să fii mai activ. Dacă petreci mult timp pe scaun, mersul pe jos este un prim pas accesibil. Poți începe cu 10-15 minute pe zi și poți crește durata pe măsură ce condiția fizică se îmbunătățește.
Conform recomandărilor OMS, adulții ar trebui să acumuleze săptămânal:
150-300 de minute de activitate fizică moderată, precum mersul alert sau mersul pe bicicletă;
ori 75-150 de minute de activitate fizică intensă;
exerciții pentru întărirea musculaturii în cel puțin două zile pe săptămână.
Un program simplu poate include o plimbare în pas alert de 30 de minute, cinci zile pe săptămână, și două ședințe de exerciții de forță.
Pentru antrenamentul muscular poți face genuflexiuni, flotări adaptate nivelului tău, ridicări de bazin sau exerciții cu benzi elastice. Nu este obligatoriu să mergi la sală, atât timp cât alegi exerciții potrivite capacității tale fizice.
Mișcarea are un rol important și în perioada în care slăbești. O analiză publicată în 2025, care a inclus 1.608 participanți, a arătat că antrenamentele de forță asociate cu scăderea în greutate pot contribui la păstrarea masei musculare și la reducerea grăsimii corporale. Beneficiile nu se reflectă neapărat într-o scădere mai mare a numărului de kilograme de pe cântar.
Cum îți dai seama dacă planul de slăbit funcționează
Nu evalua rezultatele doar în funcție de greutatea înregistrată într-o anumită dimineață. Greutatea corporală poate fluctua de la o zi la alta din cauza retenției de apă, digestiei și altor factori.
Pentru o imagine mai clară asupra progresului, cântărește-te o dată pe săptămână, în condiții asemănătoare. Poți urmări și circumferința taliei, felul în care îți vin hainele și evoluția rezistenței fizice.
După primele două-trei săptămâni, analizează dacă alimentația și activitatea fizică sunt potrivite pentru tine. Dacă nu observi schimbări, verifică mai întâi porțiile, gustările, băuturile consumate și timpul dedicat mișcării.
Nu reduce automat și mai mult cantitatea de mâncare. Dacă este necesară o ajustare, aceasta trebuie făcută gradual și în funcție de necesarul individual. În cazul în care greutatea stagnează pe termen mai lung sau apar simptome neobișnuite, discută cu un medic sau cu un dietetician.
Ce faci după ce ai slăbit cele 5 kilograme
Menținerea greutății este la fel de importantă ca procesul de slăbire. După atingerea obiectivului, nu este indicat să continui să reduci caloriile.
Revino treptat la aportul energetic estimat pentru menținerea noii greutăți. Calculatorul NIDDK te poate ajuta să obții o estimare actualizată, ținând cont de greutatea și nivelul tău de activitate.
Păstrează obiceiurile care au funcționat: mese echilibrate, porții potrivite, activitate fizică și monitorizarea periodică a greutății.
Pentru prevenirea recâștigării kilogramelor, NIDDK recomandă menținerea unui nivel ridicat de activitate fizică, care poate ajunge la cel puțin 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână, precum și verificarea greutății cel puțin o dată pe săptămână.
Cine ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a slăbi
Recomandările de mai sus sunt destinate adulților și nu reprezintă un plan medical individualizat.
Dacă ești însărcinată, nu încerca să slăbești intenționat fără recomandarea medicului. De asemenea, copiii și adolescenții au nevoi nutriționale diferite și nu ar trebui să urmeze automat un program de slăbit destinat adulților.
Este recomandat să discuți cu un medic sau dietetician înainte de a începe o dietă dacă ai diabet, hipertensiune arterială, afecțiuni cardiace, renale sau hepatice, apnee în somn, urmezi tratamente care pot influența greutatea ori ai avut probleme legate de alimentație.
Leșinul, palpitațiile și slăbiciunea accentuată nu trebuie ignorate. Solicită ajutor medical dacă apar asemenea manifestări. De asemenea, o pierdere neintenționată de cel puțin 4,5 kilograme sau 5% din greutatea corporală în 6-12 luni, fără o explicație evidentă, necesită evaluare medicală.
5 schimbări care te ajută să slăbești fără înfometare
Dacă vrei să începi, nu este nevoie să îți schimbi radical stilul de viață din prima zi. Concentrează-te pe câteva acțiuni concrete:
Află de câte calorii ai nevoie. Folosește un calculator pentru a estima aportul de menținere și stabilește un obiectiv realist.
Organizează mesele în jurul alimentelor nutritive. Include proteine, legume, fructe și surse de carbohidrați complecși.
Controlează porțiile, nu elimina alimentele. Poți continua să mănânci pâine, cartofi, orez sau alte preparate preferate, în cantități potrivite.
Introdu mișcarea în rutina zilnică. Începe cu plimbări și adaugă treptat exerciții pentru musculatură.
Urmărește evoluția și adaptează planul. Evaluează progresul pe parcursul mai multor săptămâni și nu recurge la restricții drastice dacă rezultatele apar mai lent.
Întrebări frecvente despre slăbitul a 5 kilograme
Poți slăbi 5 kilograme doar prin alimentație, fără sport?
Da. Scăderea în greutate este posibilă printr-un deficit caloric obținut din alimentație. Totuși, activitatea fizică aduce beneficii suplimentare pentru sănătate, contribuie la menținerea masei musculare și ajută la păstrarea rezultatelor pe termen lung.
Este obligatoriu să nu mai mănânci după ora 18:00?
Nu. Nu există o oră universală după care consumul alimentelor duce automat la acumularea kilogramelor. Contează mai ales aportul energetic total, calitatea alimentelor și programul meselor. Alege ore care se potrivesc rutinei tale și evită să sari peste mese dacă acest lucru te face să ajungi foarte înfometat la următoarea masă.
Ce faci dacă nu mai slăbești, deși ai grijă la alimentație?
În primul rând, verifică evoluția pe o perioadă mai lungă. Fluctuațiile zilnice nu înseamnă neapărat că ai ajuns la un platou. Analizează porțiile, gustările și nivelul de activitate. Dacă stagnarea persistă, cere sfatul unui specialist înainte să modifici semnificativ aportul caloric.
Sunt necesare suplimentele pentru a pierde în greutate?
Nu. Majoritatea adulților pot obține nutrienții necesari printr-o alimentație variată și echilibrată. Potrivit NIH, dovezile privind eficiența multor suplimente pentru slăbit sunt limitate, iar unele produse pot interacționa cu medicamentele.
Laxativele nu ajută la pierderea grăsimii corporale și nu trebuie folosite pentru controlul greutății. Abuzul acestora poate provoca deshidratare, dezechilibre electrolitice și tulburări ale ritmului cardiac.
Trebuie să renunți complet la pâine și cartofi ca să slăbești?
Nu. Pâinea, cartofii, orezul și pastele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Important este să alegi porții potrivite și să le asociezi cu legume și surse de proteine.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News