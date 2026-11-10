Să fii sau să fi? Cum se scrie corect, cu exemple

Publicat 10 nov. 2026, 11:23 Actualizat 10 nov. 2026, 11:37

Multă lume încă face confuzie, atunci când vine vorba de conjugarea verbului „a fi” și, mai ales, când trebuie să folosească în mod corect expresiile „să fii” sau „să fi”. Tocmai de aceea, îți prezentăm regulile de scriere, dar și un truc simplu ca să nu mai greșești.

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