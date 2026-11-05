Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. Ce spune despre viața de după moarte
Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există
Chris Langan, americanul căruia i se atribuie un IQ estimat între 190 și 210, susține că Dumnezeu există și că moartea nu reprezintă neapărat sfârșitul existenței. Printr-o teorie proprie despre structura universului, acesta încearcă să explice ce s-ar întâmpla cu oamenii după dispariția corpului fizic și cum ar putea exista mai multe vieți în același timp.
Chris Langan, americanul cunoscut pentru capacitățile sale intelectuale ieșite din comun, susține că există Dumnezeu și că viața nu se încheie odată cu moartea corpului fizic. Cu un coeficient de inteligență estimat între 190 și 210, numele său este frecvent asociat cu cel al lui Albert Einstein, despre care se estimează că ar fi avut un IQ de aproximativ 160. Langan și-a construit propriile explicații despre existență, conștiință și divinitate, pornind de la un model teoretic prin care încearcă să descrie structura fundamentală a realității.
Teoria prin care Chris Langan încearcă să explice existența lui Dumnezeu
Americanul și-a dezvoltat propriul sistem de gândire, denumit „Modelul cognitiv-teoretic al universului” (CTMU), prin care susține că realitatea și conștiința nu sunt două elemente complet separate, ci fac parte dintr-o structură comună. Teoria încearcă să explice felul în care funcționează universul și relația dintre existență și capacitatea de a o cunoaște.
Într-un interviu acordat CTMU Radio, Langan a fost întrebat direct dacă Dumnezeu există. Răspunsul său a fost afirmativ, iar explicația a pornit de la ideea că realitatea are o identitate proprie.
„Da. Realitatea are o identitate, iar identitatea reprezintă ceea ce există. Atunci când vorbim despre realitatea lumii, vorbim, de fapt, despre o identitate, despre ceva ce poate fi definit și recunoscut”, a explicat acesta, conform Blic.
În interpretarea lui Langan, divinitatea nu trebuie înțeleasă neapărat ca o ființă care locuiește într-un spațiu ceresc. Dumnezeu ar putea reprezenta identitatea fundamentală a realității, ale cărei proprietăți ar corespunde celor atribuite divinității în marile religii ale lumii.
Americanul consideră că, pornind de la structura realității și analizând caracteristicile acesteia, se poate ajunge la concluzii despre natura lui Dumnezeu. Această explicație face parte din sistemul filozofic pe care l-a construit și nu reprezintă o demonstrație științifică a existenței divinității.
Ce crede Chris Langan că se întâmplă după moarte
Langan a vorbit despre moarte și posibilitatea continuării existenței într-o conversație cu realizatorul Curt Jaimungal, în cadrul podcastului „Theories of Everything”. Americanul consideră că dispariția corpului fizic nu înseamnă neapărat și încetarea existenței conștiinței.
În viziunea sa, moartea presupune desprinderea de organismul biologic și întoarcerea la sursa din care provine realitatea. El a explicat că această trecere ar putea presupune chiar dobândirea unui alt tip de corp, care să permită continuarea existenței.
„Moartea înseamnă, în esență, întreruperea legăturii cu trupul fizic pe care îl avem în această existență. Atunci când părăsești această realitate, te întorci către sursa din care provine totul. Este posibil să primești un alt tip de corp, unul care să-ți permită să continui să exiști”, a afirmat el.
Așadar, potrivit explicației sale, moartea nu ar reprezenta o dispariție definitivă, ci o desprindere de forma actuală de existență. Conștiința ar putea continua într-un alt plan al realității, diferit de lumea fizică în care trăim.
Langan nu descrie această posibilitate în termenii tradiționali ai vieții de apoi, ci încearcă să o integreze în propria teorie despre originea și structura universului.
Ipoteza neobișnuită despre reîncarnare și viețile care ar putea exista simultan
Una dintre cele mai interesante idei prezentate de american se referă la posibilitatea ca toate viețile unei persoane, inclusiv eventualele reîncarnări, să existe în același timp. În locul unei succesiuni în care o existență se încheie înainte ca alta să înceapă, Langan vorbește despre un alt domeniu al realității, în care timpul nu ar funcționa după regulile cunoscute de oameni.
„Într-un fel, este ca și cum ai medita și ai observa cum totul se transformă. Iar dacă ne gândim la posibilitatea reîncarnării, toate aceste vieți succesive ar putea exista, de fapt, simultan, într-un alt domeniu al existenței. Există un sens în care toate s-ar manifesta în același timp, într-un plan care nu este supus limitărilor lumii fizice”, a explicat Langan.
Prin această ipoteză, americanul încearcă să descrie o realitate în care existențele individuale nu ar fi limitate de succesiunea temporală pe care o percepem în viața de zi cu zi. Astfel, mai multe vieți ale aceleiași persoane ar putea coexista într-un plan diferit de cel fizic.
Ideea se înscrie în concepția sa despre un univers în care conștiința și realitatea sunt interconectate. Totuși, posibilitatea reîncarnării și existența simultană a mai multor vieți nu sunt demonstrate științific, ci reprezintă ipoteze din cadrul sistemului său filozofic.
Ce se știe despre teoria lui Chris Langan
În ceea ce privește Modelul cognitiv-teoretic al universului, Langan îl prezintă drept un sistem prin care încearcă să explice relația dintre conștiință, realitate și existență. Teoria folosește concepte filozofice și matematice pentru a construi o imagine unitară asupra universului și a modului în care acesta funcționează.
Cu toate acestea, CTMU nu este o teorie consacrată în fizică sau cosmologie și nu beneficiază de validarea științifică necesară pentru ca explicațiile sale despre Dumnezeu, conștiință și viața de după moarte să fie considerate concluzii demonstrate. Afirmațiile lui Chris Langan rămân controversate și trebuie privite ca parte a unei concepții filozofice personale, nu ca fapte confirmate de comunitatea științifică.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News