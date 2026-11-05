Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. Ce spune despre viața de după moarte

Publicat 5 nov. 2026, 19:53 Sursă Blic

Chris Langan, americanul căruia i se atribuie un IQ estimat între 190 și 210, susține că Dumnezeu există și că moartea nu reprezintă neapărat sfârșitul existenței. Printr-o teorie proprie despre structura universului, acesta încearcă să explice ce s-ar întâmpla cu oamenii după dispariția corpului fizic și cum ar putea exista mai multe vieți în același timp.

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