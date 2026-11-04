A murit Tinto Brass, regizorul filmului „Caligula”. Cineastul italian avea 93 de ani

Regizorul italian Tinto Brass, celebru pentru producția devenită cult „Caligula”, s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 93 de ani. Familia sa a confirmat decesul pentru agenția ANSA.
Cinematografia italiană pierde unul dintre cei mai cunoscuți și controversați cineaști ai săi. Regizorul Tinto Brass a murit miercuri, la vârsta de 93 de ani, vestea fiind confirmată de familia acestuia pentru agenția de presă ANSA, potrivit AFP.
Numele său a rămas legat în special de „Caligula”, filmul care a devenit o producție cult și care i-a consolidat notorietatea internațională. Brass a regizat și „Cosi fan tutte”, o adaptare cinematografică a operei cu același nume compuse de Mozart.
De la cinema experimental la producții devenite celebre
Tinto Brass și-a început activitatea în industria cinematografică în anii 1960, afirmându-se inițial printr-un stil avangardist și experimental. Ulterior, a devenit cunoscut mai ales pentru filmele erotice, colaborând de-a lungul carierei cu actori importanți ai epocii, printre care Helen Mirren și Vanessa Redgrave.
Experiența actriței britanice Helen Mirren pe platourile de filmare ale producției „Caligula”, lansată în 1979, a rămas una memorabilă pentru aceasta. Mirren a descris colaborarea drept „extraordinară” și a mărturisit că „îl adora” pe regizor.
„Adoram haosul care rezulta din acel fel de anarhie radicală”, declara actrița în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Berlin, în 2020.
Viața personală a regizorului italian
Tinto Brass a fost căsătorit cu Carla Cipriani timp de aproape cinci decenii, din 1957 până în 2006. Cei doi au avut împreună doi copii, Beatrice și Bonifacio.
În 2017, regizorul s-a recăsătorit cu Caterina Varzi, avocată de profesie.