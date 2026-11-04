A murit Tinto Brass, regizorul filmului „Caligula”. Cineastul italian avea 93 de ani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 17:18

Regizorul italian Tinto Brass, celebru pentru producția devenită cult „Caligula”, s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 93 de ani. Familia sa a confirmat decesul pentru agenția ANSA.

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