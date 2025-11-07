În serile reci de iarnă, când gospodăria miroase a murături și a conserve, sfecla roșie își face loc printre rafturile din cămară, lucind rubiniu prin sticlă.

Fie fiartă, fie coaptă înainte de a fi pusă la borcan, ea păstrează gustul dulceag care se potrivește de minune cu aromele de oțet, foi de dafin și hrean. Textura rămâne fragedă, iar culoarea intensă transformă orice masă într-o bucurie vizuală.

Este una dintre acele rețete care aduc iarna mai aproape de suflet, cu gust de toamnă și miros de cămară.

Este, de fapt, o rețetă care nu doar conservă leguma, ci și o parte din farmecul toamnei.

Sfecla la borcan e perfectă ca salată rece, simplă sau amestecată cu hrean ras, un strop de ulei și puțină sare.

Merge excelent lângă friptură de porc, mâncăruri de post, sau chiar într-un sandviș rustic cu brânză, hering și chiflă crocantă.

Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii necesari conservării sfeclei roșii pentru iarnă.

Citește continuarea aici.