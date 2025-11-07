PLUS
Sfeclă la borcan pentru iarnă. O rețetă clasică, simplă și plină de culoare

Sfeclă la borcan pentru iarnă
Sfeclă la borcan pentru iarnă

Pentru că este sezonul sfeclei roșii și cum se apropie iarna cu pași grăbiți, îți recomandăm să prepari și tu rețeta de sfeclă la borcan pentru iarnă. Este o rețetă păstrată cu grijă prin gospodăriile românești, ideală pentru a însoți fripturi, cârnați, pârjoale sau chiar ca salată de post.

În serile reci de iarnă, când gospodăria miroase a murături și a conserve, sfecla roșie își face loc printre rafturile din cămară, lucind rubiniu prin sticlă.

Fie fiartă, fie coaptă înainte de a fi pusă la borcan, ea păstrează gustul dulceag care se potrivește de minune cu aromele de oțet, foi de dafin și hrean. Textura rămâne fragedă, iar culoarea intensă transformă orice masă într-o bucurie vizuală.

Este una dintre acele rețete care aduc iarna mai aproape de suflet, cu gust de toamnă și miros de cămară.

Este, de fapt, o rețetă care nu doar conservă leguma, ci și o parte din farmecul toamnei.

Sfecla la borcan e perfectă ca salată rece, simplă sau amestecată cu hrean ras, un strop de ulei și puțină sare.

Merge excelent lângă friptură de porc, mâncăruri de post, sau chiar într-un sandviș rustic cu brânză, hering și chiflă crocantă.

Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii necesari conservării sfeclei roșii pentru iarnă.

Citește continuarea aici.

Lifestyle

Curentul este popular și în Statele Unite
"Cuplul este o RUȘINE". Un nou curent popular în Franța stârnește dezbateri aprinse pe TikTok
O tendință devenită virală pe TikTok, în Franța, sub hashtagul "#LeCoupleCestLaHonte - Cuplul e o rușine”), a stârnit o uriașă dezbatere în mediul online. Tot mai mulți utilizatori – în special tineri – evită să-și expună relațiile romantice, postează videoclipuri în care își ascund partenerii sau ironizează ideea de a-și face publică viața amoroasă.
Horoscopul de weekend 8-9 noiembrie
Horoscopul de weekend 8-9 noiembrie. Ce le recomandă astrele fiecărei zodii în parte
Fără grabă și cu energie blândă, weekendul 8-9 noiembrie aduce momente de emoție autentică și liniște interioară. Este o perioadă potrivită pentru introspecție, pentru a te reconecta cu cei dragi și pentru a savura bucuriile simple ale vieții. După zile pline de clarificări și tensiuni, astrele favorizează odihna, prezența în clipa de față și gesturile care încălzesc sufletul.
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 2025.
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 2025. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Iată ce nu ai voie să faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinionul
Anual, pe data de 8 noiembrie, în Biserica Ortodoxă sunt cinstiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare trecută în calendar cu cruce roșie. La fel ca și în cazul altor sărbători, românii au grijă în această zi să păstreze o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții pentru atragerea prosperității și alungarea ghinionului. 
Arta flirtului, în funcție de zodie: cum atragi și cum răspunzi la seducție
Arta flirtului, în funcție de zodie: cum atragi și cum răspunzi la seducție
Flirtul nu este doar despre cuvinte dulci sau gesturi seducătoare, ci este o artă subtilă, un dans între energie, chimie și intuiție.

Ultimele stiri

Despăgubiri omor Exclusiv
Dosarele DNA ale unor primari care participă la alegerile pentru Capitală, "înghețate" până după scrutin, la ordinul procurorului general – SURSE
Dosare care îi vizează pe o serie de edili care vor participa la alegerile pentru fotoliul de primar general ar urma să fie blocate până după scrutinul din decembrie, indică surse Realitatea Plus. Decizia ar fi fost luată la o întâlnire de taină care a avut loc vineri, între procurorul-șef Alex Florența și șefii din DNA.
Trump i-a făcut o primire deosebit de caldă lui Orban
Trump îi laudă de români în fața lui Viktor Orban, invitat la Casa Albă; Bolojan și Nicușor privesc la TV. Ce a spus Trump despre retragerea trupelor americane - VIDEO
Vineri, la Washington, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit cu Donald Trump pentru o rundă de discuții axată pe subiecte majore precum războiul din Ucraina și importurile de petrol. În cadrul acestei întrevederi, fostul președinte american a făcut și o serie de declarații referitoare la relația Statelor Unite cu România.
George Simion lansează un mesaj plin de ironie la adresa PSD-ului
George Simion, mesaj ironic pentru PSD: „De ziua revoluției bolșevice, tovarășele din PSD nu au mai putut de grija mea”
Liderul AUR și al suveraniștilor români, George Simion, a lansat un nou atac la adresa reprezentanților PSD, ironizând faptul că aceștia s-ar preocupa mai mult de persoana lui decât de guvernarea actuală.
Judecătoarea Adriana Stoicescu. Foto: Facebook/Adriana Stoicescu
Scandal uriaș provocat de un rezist. O judecătoare depune plângere la CSM, după ce adjunctul lui Fritz a spus că magistratele au relații amoroase cu interlopi
Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Tribunalul Timiș, a anunțat că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după afirmațiile lansate de Ruben Lațcău, viceprimar USR al Timișoarei. Reacția vine după ce adjunctul lui Dominic Fritz a făcut o serie de declarații șocante la adresa sistemului de justiție din România, mai exact a unor judecătoare.

Timp liber

Crezi că te descurci cu doar 6 ore de somn pe noapte? Corpul tău spune altceva: riscuri majore pentru sănătate
Crezi că te descurci cu doar 6 ore de somn pe noapte? Corpul tău spune altceva: riscuri majore pentru sănătate
Somnul nu e o pauză. E procesul prin care creierul, inima și sistemul imunitar se regenerează. Fără el, nimic nu funcționează la potențialul real. De aceea, sub șase ore de somn pe noapte nu înseamnă o victorie personală, comparativ cu alți oameni. Din contră, asta înseamnă că organismul tău luptă din greu să facă față provocărilor zilnice. Epuizarea, spun experții, nu se vede în prima zi, însă își pune amprenta asupra sănătății fiecăruia dintre noi. 
Băuturile energizante afectează foarte mult ficatul
Băutura care îți dă energie îți poate afecta mai mult ficatul decât cafeaua. Recomandările specialiștilor
Băuturile energizante par o soluție rapidă pentru oboseală, dar experții avertizează că excesul de cafeină, zahăr și suplimente poate pune ficatul în pericol.
Horoscopul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Un început de săptămână promițător. Vezi zodiile favorizate
Horoscopul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Un început de săptămână promițător. Vezi zodiile favorizate
Săptămâna începe în forță pentru toate zodiile. Iată cum vei sta din punct de vedere astral, în funcție de zodie!
Branza
Consumul acestui aliment poate ajuta la prevenirea demenței, arată un studiu japonez
Un nou studiu japonez aduce vești promițătoare pentru sănătatea creierului: persoanele în vârstă care consumă brânză cel puțin o dată pe săptămână au prezentat un risc redus de a dezvolta demență.
