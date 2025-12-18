Prăjiturile sunt printre deserturile cele mai consumate, iar dacă acestea sunt făcute în casă sunt cu atât mai delicioase și apreciate. La fel este și în cazul desertului prăjitura cu brânză. Aceasta este ușor de făcut, gustoasă și poate fi consumată atât caldă, cât și după ce aceasta s-a răcit. Iată aici rețeta.

500 gr făină;

150 gr zahăr;

250 gr unt sau margarină;

2 gălbenușuri;

1 pachet praf de copt;

2 linguri cacao;

1 pachet vanilie.

Se frământă untul sau margarina cu făina. Apoi se adaugă gălbenușurile amestecate cu zahărul, praful de copt, vanilia și cele 2 linguri de cacao.

Se amestecă toate și se frământă bine, apoi se împarte în două părți. Facem două foi. Prima o întindem în tavă după ce am pus hârtie de copt iar peste ea vom întinde următoarea umplutură și acoperim cu cea de a doua foaie.

Umplutura:

1 kg brânză;

2 gălbenușuri;

250 gr zahăr;

1 pachet vanilie;

2 linguri de griș;

4 albușuri spumă;

stafide înmuiate în lapte cald.

Se amestecă toate aceste ingrediente până când se obține o pastă omogenă.

Punem pe urmă la cuptorul încălzit și o lăsăm aproximativ 30 minute. Ideal este să testăm cu o scobitoare dacă este coaptă. Dacă pe scobitoare rămâne aluat înseamnă ca mai trebuie lăsată la cuptor.

După ce ați scos-o de la cuptor puteți să presărați deasupra zahăr pudră.