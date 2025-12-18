La inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova, joi, 18 decembrie 2025, Grindeanu a subliniat: „În momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate. Nu să înveți acolo ce înseamnă fost de ministru”, a spus Sorin Grindeanu.

El a precizat că se referă în special la Ministerul Mediului, nu la cel al Apărării.​

„Mă refeream în special pentru ceea ce înseamnă ministerul mediului. La Apărare este un ministru care de șase luni ocupa alt portofoliu, îi urez succes”, a declarat liderul PSD.

Acuzațiile lui Grindeanu vin după ce PSD a votat, alături de AUR, moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, adoptată în Senat cu 73 de voturi „pentru”. Grindeanu a apărat decizia, invocând „managementul catastrofal” al ministrului, legat de probleme precum golirea barajului Paltinu și afectarea a peste 100.000 de oameni. Liderul PSD a anunțat premierul Ilie Bolojan despre vot cu o săptămână înainte.​