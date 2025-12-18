La inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova, joi, 18 decembrie 2025, Grindeanu a subliniat: „În momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate. Nu să înveți acolo ce înseamnă fost de ministru”, a spus Sorin Grindeanu.
El a precizat că se referă în special la Ministerul Mediului, nu la cel al Apărării.
„Mă refeream în special pentru ceea ce înseamnă ministerul mediului. La Apărare este un ministru care de șase luni ocupa alt portofoliu, îi urez succes”, a declarat liderul PSD.
Acuzațiile lui Grindeanu vin după ce PSD a votat, alături de AUR, moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, adoptată în Senat cu 73 de voturi „pentru”. Grindeanu a apărat decizia, invocând „managementul catastrofal” al ministrului, legat de probleme precum golirea barajului Paltinu și afectarea a peste 100.000 de oameni. Liderul PSD a anunțat premierul Ilie Bolojan despre vot cu o săptămână înainte.