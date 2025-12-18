Rodica Stănoiu a fost reînhumată în cimitirul Izvorul Nou, în prezența nepoatei care i-a ridicat trupul de la Institutul de Medicină Legală, potrivit Mediafax.

Trupul fostului ministru PSDR al Justiției a fost exhumat luni, după ce, cu o zi înainte, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, în urma sesizărilor făcute de mai mulți apropiați, care au reclamat faptul că fosta demnitară a fost înhumată fără a fi supusă unei autopsii.

Suspiciunile îi vizau pe un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, alături de care Stănoiu și-a petrecut ultimii ani de viață și care a fost prezentat drept „iubit”. De altfel, bărbatul a încercat atât marți, cât și miercuri să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, dar a fost refuzat, deoarece nu erau căsătoriți.