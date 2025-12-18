e după ce instanța a admis apelul formulat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și a desființat, în parte, hotărârea pronunțată anterior de Tribunalul Constanța, care dispusese doar o amendă penală de 3.000 de lei.

Soluția definitivă a instanței

Conform minutei instanței, Curtea de Apel a decis condamnarea artistului la 9 luni de închisoare cu executare, în baza Legii nr. 143/2000, pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, anunță SeePress.

Hotărârea este definitivă, potrivit legislației române în vigoare.

Incidentul care i-a adus condamnarea s-a produs pe scena Festivalulu "Beach Please", care a avut loc în 2024, la Costinești.