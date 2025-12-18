Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş şi poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş, cercetează trei persoane, pentru trafic de droguri risc şi trafic de droguri de mare risc.

Probele au arătat că, în anul 2025, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut şi vândut substanţe interzise din categoria drogurilor de risc şi de mare risc, mai ales unor consumatori din zona Maramureşului Istoric.

În urma celor 16 percheziţii domiciliare efectuate de către poliţişti, la data de 17 decembrie, au fost descoperite şi ridicate mai multe plicuri autosigilante, pungi şi folii conţinând peste 500 de grame de substanţă cristalină, mai multe doze de canabis, cinci plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, seminţe de canabis, obiecte purtând urme de substanţă, mai multe articole pirotehnice, un revolver, o ţeavă şi un pat de puşcă, 25 de cartuşe, o puşcă airsoft cu lunetă, 13.300 de euro, 31.000 de lei, precum şi peste 300 de bancnote în cupiură de 50 şi 20 de euro susceptibil a fi falsificate, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş au dispus reţinerea celor trei presupuşi traficanţi de droguri, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş cu propunere de arestare preventivă a acestora.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Bistriţa Năsăud şi Sălaj şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş.