O minciună banală despre o cină de afaceri s-a transformat într-un răsunător caz juridic în orașul Catania, Italia, după ce un bărbat a fost filmat fără voie în compania amantei sale. Potrivit publicației La Repubblica, escapada a fost imortalizată de echipa de marketing a restaurantului pentru un videoclip de promovare destinat rețelelor sociale. Imaginile au ajuns sub ochii soției, care și-a recunoscut imediat partenerul, descoperirea ducând la o ruptură fulgerătoare: bărbatul a fost alungat din căminul conjugal, iar căsnicia s-a încheiat prin divorț.

Bărbatul spune că i-a fost încălcat dreptul la viața privată

Deși infidelitatea sa a fost cauza directă a separării, bărbatul a decis să riposteze pe cale legală, apelând la Codacons, asociația italiană pentru drepturile consumatorilor. Acesta susține că localul i-a încălcat dreptul la viață privată, filmându-l și expunându-l public fără consimțământul său explicit. În prezent, cazul este analizat atât pe plan civil, cât și de către Autoritatea pentru Protecția Datelor din Italia, miza fiind stabilirea responsabilității restaurantului în gestionarea conținutului digital care permite identificarea clienților.

Un simplu videoclip promoțional a deschis o dezbatere juridică complexă

Francesco Tanasi, jurist și secretar național al Codacons, a subliniat gravitatea situației, considerând inacceptabilă publicarea unor astfel de imagini care pot genera consecințe imprevizibile și ireparabile. Organizația solicită acum despăgubiri proporționale cu daunele suferite, argumentând că legislația privind confidențialitatea impune obligații clare oricărui operator economic. Astfel, un simplu videoclip promoțional a deschis o dezbatere juridică complexă despre limita dintre marketingul modern și protecția datelor cu caracter personal.