Experiența la volan pe timp de iarnă este sinonimă cu un nivel ridicat de stres, provocări tehnice și pericole imprevizibile. În acest context, pregătirea riguroasă devine singura metodă eficientă de a asigura siguranța rutieră, implicând atât o echipare tehnică adecvată, cât și o adaptare radicală a stilului de condus.

Cele patru piloni ai condusului preventiv în sezonul rece se rezumă la: alegerea anvelopelor potrivite, garantarea vizibilității totale, utilizarea accesoriilor antiderapante și adoptarea unei maniere prudente de deplasare.

1. Echiparea tehnică: Mai mult decât o obligație legală

Alegerea anvelopelor trebuie făcută în funcție de specificul zonei în care circuli:

All-season: O soluție de compromis pentru regiunile cu ierni blânde și condiții meteo variabile.

Alpine: Standardul pentru majoritatea șoferilor, oferind un echilibru între siguranța pe carosabil umed și cel înzăpezit.

Nordice: Destinate condițiilor extreme și gerului de peste -20°C; acestea excelează pe gheață și zăpadă densă, dar necesită atenție sporită pe asfalt uscat din cauza uzurii rapide.

Lanțurile antiderapante: Rămân un accesoriu de urgență indispensabil pentru situațiile în care stratul de zăpadă sau gheață face deplasarea imposibilă doar cu anvelope.

2. Vizibilitatea: Responsabilitatea înaintea plecării la drum

Un aspect adesea neglijat, dar vital, este pregătirea mașinii înainte de a porni motorul. Nu este suficientă curățarea parțială a parbrizului; este obligatorie deszăpezirea tuturor geamurilor, a oglinzilor și a sistemelor de iluminare (faruri, stopuri, semnalizatoare). Un detaliu critic este curățarea plafonului: zăpada lăsată pe mașină poate aluneca peste parbriz la frânare sau poate fi proiectată către șoferii din spate, provocând accidente grave.

3. Stilul de condus: „Arta” mișcărilor blânde

Odată intrat în trafic, iarna impune o conduită bazată pe moderație. Manevrele bruște de accelerare sau virare trebuie eliminate complet pentru a evita pierderea aderenței. Este esențială folosirea frânei de motor pentru a încetini progresiv și mărirea considerabilă a distanței față de vehiculul din față, oferind astfel un timp prețios de reacție în cazul în care carosabilul se transformă subit în gheață sau lapoviță.

În concluzie, siguranța pe timp de iarnă nu depinde doar de tehnologia mașinii, ci de capacitatea șoferului de a anticipa pericolele și de a respecta aceste reguli nescrise care transformă o călătorie riscantă într-una sigură.

