Nicolás Ramírez Pérez a murit

Victima este Nicolás Ramírez Pérez, sportiv legitimat la clubul CB Octavus de Utebo. Incidentul s-a produs într-o stație feroviară din mediul rural, situată în apropierea orașului Zaragoza, în nordul Spaniei. Potrivit primelor informații, tânărul coborâse din tren și se afla în zona peronului în momentul în care a fost surprins de un alt tren aflat în deplasare.

În garnitura implicată în accident se aflau peste 100 de pasageri. La scurt timp după impact, sportivul a fost preluat de echipele de intervenție și transportat de urgență la spital, în stare extrem de gravă. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, viața lui Nicolás Ramírez Pérez nu a mai putut fi salvată, decesul fiind constatat la scurt timp după internare.

Vestea morții sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor, antrenorilor și comunității sportive locale. Conducerea clubului CB Octavus de Utebo a anunțat suspendarea tuturor meciurilor oficiale programate pentru acest weekend, precum și anularea antrenamentelor, în semn de respect și doliu.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj public de condoleanțe, exprimându-și profunda durere și solidaritatea față de familia și apropiații tânărului sportiv. Comunitatea baschetului spaniol deplânge pierderea unui jucător aflat la început de drum, a cărui viață și carieră au fost curmate brusc de un tragic accident.

Ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.