Carlos Tavares, fostul CEO al grupului Stellantis, lansează un avertisment dur cu privire la viitorul industriei auto europene, criticând vehement deciziile politice adoptate de Uniunea Europeană în ultimii ani, în special cele privind reducerea emisiilor de carbon.

În opinia lui Tavares, greșeala fundamentală a UE a fost impunerea unei singure căi tehnologice (electrificarea), fără a lăsa producătorilor auto libertatea de a alege cum să atingă obiectivele de mediu. Această lipsă de concurență reală între soluțiile tehnologice a deschis larg ușa grupurilor chineze, care au lucrat la vehicule electrice de peste 20 de ani și au fost pe deplin pregătite când directivele de mediu au generat haos pe piața europeană.

Previziuni sumbre: China va cuceri 10% din piața europeană și 10 fabrici închise

Tavares estimează că, în următorii cinci ani, producătorii chinezi ar putea acapara 10% din piața europeană. Având în vedere că în UE se vând anual aproximativ 15 milioane de mașini, această cotă ar echivala cu pierderea unui volum de muncă echivalent cu producția a zece fabrici europene.

Fostul șef al Stellantis trage un semnal de alarmă și asupra consecințelor sociale și politice. „Când vor izbucni proteste, guvernele îi vor invita pe chinezi să cumpere fabricile pentru o valoare simbolică,” a declarat Tavares.

El a explicat că pierderea acestui volum ar duce la proteste masive. În acel moment de instabilitate, un investitor din Beijing ar putea sosi, oferind o sumă simbolică și promițând protejarea locurilor de muncă. Conform lui Tavares, guvernele nu ar avea de ales decât să accepte.

Această problemă, care depășește strategia industrială și devine o problemă socială gravă, ar afecta comunitățile locale și ar remodela echilibrul de putere în întreaga industrie. Tavares descrie o Europă care riscă să plătească un preț foarte mare pentru alegerile sale în materie de tranziție energetică, cedând active strategice capitalului chinez.