Un calcul corect ajută utilizatorii să evite facturile neașteptat de mari și să aleagă eficient modul în care folosesc aparatul.

De la ce pornim: puterea aparatului și prețul energiei

Orice estimare de consum pornește de la două date simple:

puterea caloriferului, exprimată în wați

prețul energiei electrice, plătit de utilizator

Majoritatea dispozitivelor din locuințele românilor au o putere cuprinsă între 1000 și 2000 W. Pentru exemplele de mai jos este utilizat un model des întâlnit: 1500 W, echivalent cu 1,5 kW.

În privința prețului energiei electrice, am folosit un tarif mediu de 0,9 lei/kWh, valoare orientativă, care poate crește sau scădea în funcție de furnizor și contract.

Formula de calcul – simplă și universală

Pentru a afla consumul, se folosește formula standard:

Consum (kWh) = Putere (kW) × Timp (ore)

Cost (lei) = Consum × Preț pe kWh

Această formulă se aplică oricărui model, indiferent de brand sau tehnologie.

Cât consumă un calorifer electric de 1500 W în 2025

1 oră de funcționare

Consum: 1,5 kWh

Cost: 1,35 lei

8 ore (durata unei nopți sau zi de lucru)

Consum: 12 kWh

Cost: 10,8 lei

24 ore

Consum: 36 kWh

Cost: 32,4 lei

30 zile (funcționare neîntreruptă)

Consum total: 1080 kWh

Cost: 972 lei

Aceste valori sunt estimări pentru funcționare continuă – o situație rar întâlnită în utilizarea reală.

Consum în condiții reale: termostatul schimbă totul

Caloriferele moderne nu funcționează non-stop. Termostatul pornește și oprește aparatul în funcție de temperatura camerei.

Într-o locuință izolată moderat, timpul efectiv de funcționare este adesea de 50–70% dintr-o zi. Un scenariu realist este un ciclu de 60%.

În acest caz:

Ore reale de funcționare/zi: 14,4 ore

Consum zilnic: 21,6 kWh

Cost/zi: 19,44 lei

Cost/lună (30 zile): aprox. 583 lei

Aceasta este o estimare mult mai apropiată de realitate pentru încălzirea unei camere de dimensiuni medii.

Ce influențează consumul unui calorifer electric în 2025

Mai mulți factori pot reduce sau crește consumul:

Izolația locuinței

O cameră prost izolată poate dubla timpul de funcționare al caloriferului.

Puterea aparatului

Un calorifer mult prea puternic pentru o cameră mică va consuma inutil.

Setarea termostatului

O scădere de doar 2°C reduce consumul cu 10–15%.

Tehnologia aparatului

Modelele noi distribuie căldura mai eficient și mențin temperatura fără consum excesiv.

În 2025, caloriferul electric rămâne o soluție practică și ușor de controlat, însă costurile reale depind în mare măsură de frecvența de utilizare și de modul în care funcționează termostatul.

Un utilizator care încălzește zilnic o singură cameră se poate aștepta la un cost mediu de 580–600 lei pe lună, în condiții normale de utilizare.