Cât costă să folosești un calorifer electric în 2025. Calcule pentru 1 oră, 8 ore și o lună întreagă

Calorifer electric
Calorifer electric

Creșterea tarifelor la energie îi face pe mulți români să își reevalueze metodele de încălzire. În special în sezonul rece, caloriferul electric rămâne una dintre cele mai accesibile soluții, însă întrebarea esențială rămâne: cât consumă, concret, în 2025?

Un calcul corect ajută utilizatorii să evite facturile neașteptat de mari și să aleagă eficient modul în care folosesc aparatul.

De la ce pornim: puterea aparatului și prețul energiei

Orice estimare de consum pornește de la două date simple:

puterea caloriferului, exprimată în wați

prețul energiei electrice, plătit de utilizator

Majoritatea dispozitivelor din locuințele românilor au o putere cuprinsă între 1000 și 2000 W. Pentru exemplele de mai jos este utilizat un model des întâlnit: 1500 W, echivalent cu 1,5 kW.

În privința prețului energiei electrice, am folosit un tarif mediu de 0,9 lei/kWh, valoare orientativă, care poate crește sau scădea în funcție de furnizor și contract.

Formula de calcul – simplă și universală

Pentru a afla consumul, se folosește formula standard:

Consum (kWh) = Putere (kW) × Timp (ore)

Cost (lei) = Consum × Preț pe kWh

Această formulă se aplică oricărui model, indiferent de brand sau tehnologie.

Cât consumă un calorifer electric de 1500 W în 2025

1 oră de funcționare

Consum: 1,5 kWh

Cost: 1,35 lei

8 ore (durata unei nopți sau zi de lucru)

Consum: 12 kWh

Cost: 10,8 lei

24 ore

Consum: 36 kWh

Cost: 32,4 lei

30 zile (funcționare neîntreruptă)

Consum total: 1080 kWh

Cost: 972 lei

Aceste valori sunt estimări pentru funcționare continuă – o situație rar întâlnită în utilizarea reală.

Consum în condiții reale: termostatul schimbă totul

Caloriferele moderne nu funcționează non-stop. Termostatul pornește și oprește aparatul în funcție de temperatura camerei.

Într-o locuință izolată moderat, timpul efectiv de funcționare este adesea de 50–70% dintr-o zi. Un scenariu realist este un ciclu de 60%.

În acest caz:

Ore reale de funcționare/zi: 14,4 ore

Consum zilnic: 21,6 kWh

Cost/zi: 19,44 lei

Cost/lună (30 zile): aprox. 583 lei

Aceasta este o estimare mult mai apropiată de realitate pentru încălzirea unei camere de dimensiuni medii.

Ce influențează consumul unui calorifer electric în 2025

Mai mulți factori pot reduce sau crește consumul:

Izolația locuinței

O cameră prost izolată poate dubla timpul de funcționare al caloriferului.

Puterea aparatului

Un calorifer mult prea puternic pentru o cameră mică va consuma inutil.

Setarea termostatului

O scădere de doar 2°C reduce consumul cu 10–15%.

Tehnologia aparatului

Modelele noi distribuie căldura mai eficient și mențin temperatura fără consum excesiv.

În 2025, caloriferul electric rămâne o soluție practică și ușor de controlat, însă costurile reale depind în mare măsură de frecvența de utilizare și de modul în care funcționează termostatul.

Un utilizator care încălzește zilnic o singură cameră se poate aștepta la un cost mediu de 580–600 lei pe lună, în condiții normale de utilizare.