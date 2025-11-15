Clasele au rămas fără încălzire după pensionarea fochistului, iar unitatea de învățământ nu are voie să angajeze un înlocuitor. În timp ce caloriferele rămân reci, copiii, părinții și profesorii cer o soluție rapidă, ca iarna să nu le transforme orele într-un chin.

Pericol real pentru sănătatea elevilor

Așa arată realitatea de zi cu zi pentru copiii din Rașova, care încearcă să urmărească lecțiile în clase cu geamuri aburite și calorifere complet reci. De mai bine de o lună, nimeni nu mai aprinde centrala, după ce fochistul s-a pensionat.

Orele de curs sunt scurtate cât se poate, dar frigul tot îi doboară pe cei mici.

„De foarte mult timp nu ne mai face focul, ne este foarte frig ar trebui să venim cu mânuși, să stăm cu geaca la ore.”, spun elevii.

Părinții trag semnalul de alarmă: jumătate dintre copii lipsesc deja, după ce au răcit din cauza temperaturilor din clase.

„Jumătate din clasă, din cauza frigului, răcesc... merg la școală o săptămână... după care două săptămâni cu tratament și stăm acasă.”, zic părinții.

„Noi am solicitat avizul inspectoratului ca să putem să organizăm concurs, dar ni s-a spus că nu avem voie. Îți trebuie o persoană care sa fie autorizată, nu poate să facă femeia de serviciu focul la centrală. Clădirea fiind foarte veche din 1900 și un pic are și instalația... nu e de putere ca să băgăm ceva pe partea de electrică pentru că ne cad siguranțele.”, a declarat Cătălin Iancu, directorul școlii.

„La centrală nu poate să lucreze oricine, statul și inspectoratul și toată lumea trebuie să înțeleagă că astea sunt posturi care nu pot fi suspendate. Soluția ar fi să înțeleagă inspectoratul... să găsim o cale sa angajam un fochist.”, a transmis Mihalache Neamțu, primarul comunei Rașova.

Între timp, dascălii comprimă lecțiile în speranța că cei mici vor rezista. Iar drama de la Rasova nu este singulară: în multe școli din mediul rural, lipsa personalului auxiliar lasă clasele neîncălzite, chiar în prag de iarnă.