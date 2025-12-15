Cei doi provin din comuna Bârla, iar furtul a fost comis pe timpul nopții de duminică spre luni.

"Din cercetări s-a stabilit că cei doi tineri ar fi pătruns fără drept în incinta grădiniţei, prin folosirea unei chei adevărate, de unde ar fi sustras trei calorifere din metal. Aceştia au fost depistaţi de poliţişti în timp ce transportau bunurile la un autoturism parcat în apropiere, astfel că au fost conduşi la sediul subunităţii, pentru continuarea cercetărilor", au transmis polițiștii argeșeni într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, cei doi tineri, de 19 şi, respectiv, 21 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Ei sunt cercetaţi pentru furt calificat.