Noul edil al capitalei a precizat că va aplica modelul implementat la Oradea și ulterior la Sectorul 6, prin care impozitele pentru clădirile neîngrijite vor fi de cinci ori mai mari.

„Nu vreau să vin să anunț un proiect care nu va fi gata în 2 ani și jumătate. Foarte serios vorbind, în doi ani și jumătate nu poți să faci proiecte mari, de aceea vom începe cu ordine și curățenie”, a spus Ciprian Ciucu.

Discuții la Primăria Capitalei

Edilul a menționat că a efectuat deja o vizită la Primăria Capitalei și a discutat cu primarul interimar, Stelian Bujduveanu, despre bugetul pentru anul viitor. „Avem nevoie să intrăm serios în Centrul Vechi”, a afirmat Ciucu.

Sistem de monitorizare și reguli stricte

Ciucu a precizat că va institui un mecanism prin care toți proprietarii vor fi obligați să își întrețină clădirile, altfel vor fi taxați cu impozite de cinci ori mai mari. În plus, Ciucu a anunțat că vor fi instalate camere de supraveghere în întreg Bucureștiul, iar Poliția Locală va fi responsabilă de menținerea ordinii.

Reglementarea reclamelor din centrul orașului

Viitorul primar al Capitalei a mai spus că va căuta soluții pentru ca panourile publicitare de mari dimensiuni din zona centrală să fie eliminate sau reduse, urmând să funcționeze conform unui regulament clar.

