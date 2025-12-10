”Astăzi vă prezint candidatul M10 pentru București, Cirpian Ciucu, și de astăzi în colo și după ce va câștiga alegerile vom avea o altă capitală și un alt București”, spunea Monica Macovei.

Ciucu promitea bucureștenilor în 2016 că nu va face niciun pact cu PSD și PNL, dar imediat după acestă perioadă el a intrat în partidul condus de Ludovic Orban care l-a impus la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

”Doamna Monica Macovei, o știam de mult timp ca ministru al Justiției și din societatea civilă de unde venea și dânsa și mi-a propus domnia sa, în anul 2016, să candidez independent susținut de către M10 la Primăria capitalei, un proiect care nu s-a mai concretizat.

Nu s-au strâns semnături, eram singurul candidat, nu erau alți candidați la sectoare, cu erau consilii generali sau locali și a fost imposibilă acea candidatură. Domnul Predoiu m-a invitat să mă alătur PNL”, declara Ciprian Ciucu.

În pre-campania pentru Primăria Capitalei, Monica Macovei a revenit în spațiul public pentru a susține reformele lui Bolojan, cel care l-a impus pe Ciucu în lupta internă pentru fotoliul de primar general.

”Asta este o formă de scăpat ușor cu 10 ani sau cu 15 ani. Domnul Bolojan, care se luptă pentru asta, se zbate, a înțeles, nu vom câștiga cu ăștia. Punem un an, hai, ca să aibă timp să plece să ne ocupăm și de restul. Nu se poate, asta este, până modificăm Constituția. Acum există o majoritate se poate modifica”, a transmis Macovei.

Ciprian Ciucu și Monica Macovei ar avea o relație veche. Presa a scris că cei doi ar fi colaborat în mai multe proiecte civice finanțate din fonduri externe, prin ONG-uri interconectate cu rețele politice și instituții de forță.