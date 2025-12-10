Primele zile libere din 2026

Noul an va începe cu un miniconcediu: 1 și 2 ianuarie (joi și vineri). Urmează apoi două zile libere în prima săptămână: Boboteaza (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie).

Sărbători care cad în weekend

Mai multe sărbători legale vor pica în zile nelucrătoare, fără a aduce zile libere suplimentare angajaților:

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor (sâmbătă)

12 aprilie – Paștele ortodox (duminică)

31 mai – Rusaliile (duminică)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă)

Calendarul complet al zilelor libere în 2026

1 ianuarie – Anul Nou (joi)

2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri)

6 ianuarie – Boboteaza (marți)

7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie – Unirea Principatelor (sâmbătă)

10 aprilie – Vinerea Mare (vineri)

12 aprilie – Paștele Ortodox (duminică)

13 aprilie – A doua zi de Paște (luni)

1 mai – Ziua Muncii (vineri)

31 mai – Rusaliile (duminică)

1 iunie – A doua zi de Rusalii & Ziua Copilului (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie – Ziua Națională (marți)

25 decembrie – Crăciunul (vineri)

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă)

Vacanțele elevilor în 2026

Elevii vor încheia cursurile în 2025 pe 19 decembrie, urmând să se întoarcă la școală pe 8 ianuarie 2026 (joi).

Vacanța de februarie – calendar flexibil

Ca și în ultimii ani, pauza intersemestrială din februarie va fi stabilită de inspectoratele școlare, astfel că elevii vor avea vacanță în una dintre cele trei perioade:

9–15 februarie 2026

16–22 februarie 2026

23 februarie – 1 martie 2026

Vacanța de Paște

În luna aprilie, elevii vor beneficia de cinci zile libere, în perioada Sărbătorilor Pascale.

Vacanța de vară

Cea mai așteptată perioadă, vacanța de vară, va începe pe 20 iunie 2026 și se va încheia pe 6 septembrie 2026, oferind peste două luni de pauză.